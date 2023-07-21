Son dakika: Fenerbahçe, Dortmund'un Türk yıldızlarını topluyor! Salih Özcan ve Emre Can sürprizi...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertliler, gündemine iki sürpriz ismi aldı.

Orta sahaya yerli kontenjanını genişletmek için takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un Türk futbolcularına kanca attı.

EMRE CAN VE SALİH ÖZCAN

A Spor'un haberine göre sarı - lacivertliler, Emre Can ve Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde Fenerbahçe'nin iki futbolcu için ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Emre Can'ın Türkiye'ye sıcak bakmadığı ifade edilirken, Dortmund ile anlaşılması halinde sarı - lacivertlilerin oyuncu için ikna çalışmalarını başlatacağI belirtildi.

ÖZCAN'IN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 36 resmi maça çıkan Salih Özcan, 2 asistlik bir performans sergiledi. Özcan'ın piyasa değeri ise 13 milyon euro.

EMRE CAN'IN PERFORMANSI

Emre Can ise 38 resmi maça çıkmış ve 3 gol - 1 asistlik bir oyun ortaya koymuştu. 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

