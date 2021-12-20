Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın'dan bomba tweet! Vitor Pereira ile yollar ayrıldı mı?

Fenerbahçe'de kötü gidişatın baş sorumlusu olarak gösterilen Vitor Pereira için ayrılık vakti yakın... Beşiktaş derbisinden 1 puan ile dönen sarı-lacivertlilerde oynanan kötü oyun taraftarlar tarafından bir hayli eleştirildi. Beşiktaş'ın deplasmanda oynamasına rağmen topa hakim olması sarı-lacivertli taraftarları maç sonunda çok kızdırdı. Bu sezon ilk kez bir maçta korner atamayan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kredisi tükendi. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Serhat Akın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o paylaşım...

"GİTTİ HAYIRLI OLSUN"

Efsane golcü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Vitor Pereira'nın takımdan ayrıldığını öne sürdü. Serhat Akın, "Hadi Pereira gitti hayırlı olsun" ifadelerini içeren bir tweet attı. Kısa süre içinde yüzlerce yorum alan bu tweet sosyal medyada gündem oldu.



