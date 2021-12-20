SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın'dan bomba tweet! Vitor Pereira ile yollar ayrıldı mı?

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın'dan bomba tweet! Vitor Pereira ile yollar ayrıldı mı?

20.12.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Serhat Akın, Vitor Pereira ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturan efsane isim kısa süre içinde yüzlerce yorum aldı. Fenerbahçe'deki kötü gidişatın baş sorumlusu olarak gösterilen Vitor Pereira için verdiği haberle Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Serhat Akın Vitor Pereira için, "Hadi Pereira gitti hayırlı olsun" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın'dan bomba tweet! Vitor Pereira ile yollar ayrıldı mı?

Fenerbahçe'de kötü gidişatın baş sorumlusu olarak gösterilen Vitor Pereira için ayrılık vakti yakın... Beşiktaş derbisinden 1 puan ile dönen sarı-lacivertlilerde oynanan kötü oyun taraftarlar tarafından bir hayli eleştirildi. Beşiktaş'ın deplasmanda oynamasına rağmen topa hakim olması sarı-lacivertli taraftarları maç sonunda çok kızdırdı. Bu sezon ilk kez bir maçta korner atamayan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kredisi tükendi. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Serhat Akın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o paylaşım...

"GİTTİ HAYIRLI OLSUN"

vitor-pereira-bugunku-gibi-oynarsak-sansimiz-14578412_amp

Efsane golcü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Vitor Pereira'nın takımdan ayrıldığını öne sürdü. Serhat Akın, "Hadi Pereira gitti hayırlı olsun" ifadelerini içeren bir tweet attı. Kısa süre içinde yüzlerce yorum alan bu tweet sosyal medyada gündem oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Berisha, Kadıköy'de parlıyorBerisha, Kadıköy'de parlıyor
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

Süper Kupa için sürpriz adres

Süper Kupa için sürpriz adres

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.