Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın, Nwakaeme transferini açıkladı! Büyük heyecan...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı - lacivertlilerde birçok ismin adı transfer için anılırken, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri bitirilmişti. Taraftarlar; yeni transferleri merakla beklerken, flaş bir gelişme yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin geleceği adeta yılan hikayesine dönmüştü.

VEDA ETTİ

Nijeryalı yıldız futbolcu, bugün resmi Instagram hesabından sitem dolu bir mesaj paylaştı ve Trabzonspor'a veda etti.

"KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR"

Nwakaeme, paylaşımında "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım." sözlerini kullanmıştı.

33 yaşındaki futbolcunun adı, ayrılığın ardından Fenerbahçe ile daha çok anılmaya başlanmıştı.

SERHAT AKIN HEYECANLANDIRDI

Sarı - lacivertlilerin efsane futbolcusu Serhat Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

NWAKAEME TWEET'İ

Serhat Akın'ın tweet'inde, sarı - lacivert kalp emojilerinin yanında "Nwakaeme, ne dediniz bu işe?" ifadeleri yer aldı.

Akın'ın bu paylaşımı sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, "Transfer bitmiş" şeklinde yorumlarda bulundular.

