SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın, Nwakaeme transferini açıkladı! Büyük heyecan...

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın, Nwakaeme transferini açıkladı! Büyük heyecan...

16.06.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri tamamlanmıştı. Taraftarlar; gelecek olan diğer transferlere odaklanırken, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıklayan Anthony Nwakaeme'nin ismi gündeme gelmişti. Sarı - lacivertlilerin efsane futbolcularından Serhat Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli futbolseverleri heyecanlandırdı.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın, Nwakaeme transferini açıkladı! Büyük heyecan...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı - lacivertlilerde birçok ismin adı transfer için anılırken, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri bitirilmişti. Taraftarlar; yeni transferleri merakla beklerken, flaş bir gelişme yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin geleceği adeta yılan hikayesine dönmüştü.

VEDA ETTİ

aa_26867024_1650522471-1652215274

Nijeryalı yıldız futbolcu, bugün resmi Instagram hesabından sitem dolu bir mesaj paylaştı ve Trabzonspor'a veda etti.

"KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR"

20220107_2_51634331_72320058

Nwakaeme, paylaşımında "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım." sözlerini kullanmıştı.

33 yaşındaki futbolcunun adı, ayrılığın ardından Fenerbahçe ile daha çok anılmaya başlanmıştı.

SERHAT AKIN HEYECANLANDIRDI

fmdhojexiacq6dt

Sarı - lacivertlilerin efsane futbolcusu Serhat Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

NWAKAEME TWEET'İ

Screenshot_1

Serhat Akın'ın tweet'inde, sarı - lacivert kalp emojilerinin yanında "Nwakaeme, ne dediniz bu işe?" ifadeleri yer aldı.

Akın'ın bu paylaşımı sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, "Transfer bitmiş" şeklinde yorumlarda bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transfer iptal oldu, B planına geçildi!Transfer iptal oldu, B planına geçildi!
Milli Takım'ın şakası yok!Milli Takım'ın şakası yok!
Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...
Anahtar Kelimeler:
transfer Spor Toto Süper Lig İsmail Kartal Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Anthony Nwakaeme son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Yeni Baroni...

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Yeni Baroni...

İmzaya gelecekti, sakatlandı ve ağladı!

İmzaya gelecekti, sakatlandı ve ağladı!

Özbek açıkladı! İşte G.Saray'ın yeni çileği

Özbek açıkladı! İşte G.Saray'ın yeni çileği

Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı

Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.