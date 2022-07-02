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Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi...

02.07.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazanmış ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma kadroya katılmıştı. Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla gösterdiği performans ile dikkat çeken Emre Mor'un transferini de resmen açıkladı.

Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yürütülmüş ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma'ya imza attırılmıştı. Sarı - lacivertliler, üçüncü transferini de resmen duyurdu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giyen Emre Mor'u transfer ettiğini açıkladı.

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Sarı - lacivertli kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

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"Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

EMRE MOR: "ÇOK GURURLUYUM"

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İmza sonrasında FBTV'ye konuşan Emre Mor, "Fenerbahçe'de olduğum için çok gururluyum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini vereceğim." ifadelerini kullandı.


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