Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yürütülmüş ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma'ya imza attırılmıştı. Sarı - lacivertliler, üçüncü transferini de resmen duyurdu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giyen Emre Mor'u transfer ettiğini açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

"Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

EMRE MOR: "ÇOK GURURLUYUM"

İmza sonrasında FBTV'ye konuşan Emre Mor, "Fenerbahçe'de olduğum için çok gururluyum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini vereceğim." ifadelerini kullandı.



