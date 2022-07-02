Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yürütülmüş ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma'ya imza attırılmıştı. Sarı - lacivertliler, üçüncü transferini de resmen duyurdu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giyen Emre Mor'u transfer ettiğini açıkladı.
Sarı - lacivertli kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
İmza sonrasında FBTV'ye konuşan Emre Mor, "Fenerbahçe'de olduğum için çok gururluyum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini vereceğim." ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum