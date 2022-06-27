Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Mor'un transferini bitirdi! İmza bekleniyor...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Fenerbahçe'de 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus'un gelişi sonrasında Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri resmen açıklanmıştı. Sarı - lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜLÜYORDU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken Emre Mor için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı - lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcu için mutlu sona ulaştı ve Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Emre Mor ile de daha önce el sıkışan Fenerbahçe, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

AÇIKLANACAĞI TARİH

Sarı - lacivertli kulübün transferi 28 Haziran Salı günü açıklaması bekleniyor.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Emre Mor için geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor da teklifte bulunmuş ancak görüşmelerde aşama kaydedilememişti.

Geride bıraktığımız sezon 29 resmi maça çıkan Mor, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

