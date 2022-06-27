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Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Mor'un transferini bitirdi! İmza bekleniyor...

27.06.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesiyle birlikte Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri tamamlanmıştı. Sarı - lacivertlilerin, geride bıraktığımız sezonda Fatih Karagümrük formasıyla çıkışa geçen ve dikkatleri üzerine çeken Emre Mor için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Mor'un transferini bitirdi! İmza bekleniyor...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Fenerbahçe'de 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus'un gelişi sonrasında Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri resmen açıklanmıştı. Sarı - lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜLÜYORDU

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken Emre Mor için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Sarı - lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcu için mutlu sona ulaştı ve Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

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Emre Mor ile de daha önce el sıkışan Fenerbahçe, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

AÇIKLANACAĞI TARİH

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Sarı - lacivertli kulübün transferi 28 Haziran Salı günü açıklaması bekleniyor.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

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Emre Mor için geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor da teklifte bulunmuş ancak görüşmelerde aşama kaydedilememişti.

Geride bıraktığımız sezon 29 resmi maça çıkan Mor, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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