Son dakika: Fenerbahçe gol düellosunda Gaziantep'e kaybetti

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK - Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Tam 5 golün çıktığı mücadelede Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Gaziantep, 8. dakikada Joao Figueiredo'nun 43.5 metreden attığı golle öne geçti. Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topu kontrol eden Joao, Berke Özer'in önde olduğunu görünce gelişine vurup fileleri havalandırdı ve sezonun en uzak mesafeden atılan golünü kaydetti.

dakikada Mesut Özil, organize gelen atakta kendine has vuruşuyla fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Gaziantep, 54. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 67. dakikada Miha Zajc'ın ceza sahası dışından attığı golle cevap verdi.

Joao, 73. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve Gaziantep'e galibiyeti getiren golü attı.

Son 7 deplasman maçında 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 27 puanda kaldı. İç sahadaki namağlup serisini sürdüren ve 8. maçında 6. galibiyetini alan Gaziantep, puanını 21'e yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

PEREIRA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklik tercih etti.

Fenerbahçe, ligin 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği karşılaşmaya göre kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Geçen haftaki maça göre Berisha'yı yedekte değerlendiren deneyimli teknik adam Vitor Pereira, bu oyuncunun yerine Serdar Dursun'a şans verdi.

Pereira yönetimindeki sarı-lacivetli takımın ilk 11'i Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae, Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.

GAZİANTEP'İN 11'NDE 3 FARKLI İSİM

Ev sahibi takım ise geçen haftada deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Göztepe maçına göre 3 değişiklik yaptı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Ertuğrul Ersoy, Mendyl ve Dicko'yu dinlendirdiği Fenerbahçe maçında, bu oyuncuların yerine Sagal, Halil İbrahim Pehlivan ve Figueiredo'yu sahaya sürdü.

Siyah-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Caulker, Tosca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir ve Sagal ile sahaya çıktı.

MAÇ ÖZETİ

2' konuk ekibin sağ kanattaki atağında Rossi'nin kale sahasına çevirdiği topu ön direkte karşılayan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

5' Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Kaleci Berke Özer'den ceza sahası dışına dönen topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahasına ortasını kale direği dibinde karşılayan Muhammet Demir, kaleye sırtı dönük pozisyonda topukla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi. Kaleci Berke Özer topu güçlükle kornere çeldi.

8' ev sahibi ekip Figueiredo ile öne geçti. Orta sahanın yakınında Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topa sahip olan Figueiredo, kaleci Berke Özer'in ceza saha önünde olduğunu fark ederek yaptığı aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

26' Fenerbahçeli Rossi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı karşılayan Szalai'nin kafayla ağlara gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

30' konuk ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan ilerleyen Osayi-Samuel, topu ceza sahasındaki Mesut Özil'e ulaştırdı. Mesut Öz meşin yuvarlığı kaleci Günay Güvenç'in sağında ağlara gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Caulker, Tosça, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir, Sagal

Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae, Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun

Goller: Dk. 8 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 30 Mesut Özil (Fenerbahçe)



