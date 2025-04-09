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Son dakika Fenerbahçe Haberi: Fenerbahçe'nin forvet transferine Osimhen yardım edecek! 45 milyon Euro'luk golcü geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 14:17
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Son dakika Fenerbahçe Haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki sezon için forvete dünya yıldızı alma niyetinde. Juventus'un yolları ayırmayı düşündüğü Dusan Vlahovic ile yakından ilgilenen Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katma niyetinde. Forvet rotasyonunu kaybetmek istemeyen Juventus, Osimhen'i kadrosuna katarsa Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılmasına izin verecek.

Son dakika Fenerbahçe Haberi: Fenerbahçe'nin forvet transferine Osimhen yardım edecek! 45 milyon Euro'luk golcü geliyor...
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Son dakika Fenerbahçe Haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki yaz için en önemli hedefini Dusan Vlahovic olarak belirledi. Juventus ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin önündeki tek engel Osimhen...

JUVENTUS OSIMHEN'İ ALIRSA, FENERBAHÇE DUSAN VLAHOVIC'E İMZA ATTIRACAK

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Fenerbahçe'nin kaderini Victor Osimhen belirleyecek. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşen Nijeryalı oyuncu, Juventus'a imza atarsa İtalyan devi Dusan Vlahovic'in ayrılmasına izin verecek. Osimhen ile yakından ilgilenen Juventus'un birçok rakibi bulunuyor.

MANCHESTER UNITED, CHELSEA VE PSG...

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Victor Osimhen'i transfer etmek için sırada bekleyen tek takım Juventus değil. Manchester United, Chelsea ve PSG'nin de yakından ilgilendiği Victor Osimhen, kararını Juventus'tan yana kullanırsa, İtalyan ekibi Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yakacak.

45 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

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Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açmaya hazır olan Fenerbahçe, Osimhen'den gelecek haberi bekliyor.

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