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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus İsmail Kartal'ı tamamen sildi! Yeni sezonda...

13.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi... Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle bambaşka bir görünüme bürünen Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isterken, birçok yeni ismi de kadrosuna katmış durumda... Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan Sarı-Lacivertli yönetimde Jesus'un gelişi sonrası yapılan transferlerin ardından, İsmail Kartal döneminde kadroda bulunan çoğ isme kulübe yolu göründü. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus İsmail Kartal'ı tamamen sildi! Yeni sezonda...

Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, transferde de oldukça hareketli bir grafik çiziyor.

Sarı-Lacivertliler, Henrique Lincoln, Bruma, Tiago, Emre Mor ve Joshua King'i kadrosuna katarken, büyük bir değişime gitmiş oldu.

YENİ SEZONDA BAMBAŞKA!

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Bambaşka bir kadro ile yeni sezona merhaba diyecek olan Sarı-Lacivertli ekip, kale ve defans hattına ise henüz bir takviye yapmış değil. Yapılan bu takviyeler sonrası ön tarafı tamamen değişen Sarı-Lacivertli ekibin yeni transferlerle oluşan kadrosu şu şekilde:

Altay, Osayi-Samuel, Kim, Szalai, Ferdi, Arao, Bruma, Lincoln, Emre Mor, Tiago, King

KULÜBE YOLU GÖRÜNDÜ!

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Böylece Fenerbahçe’nin ön tarafında oynayan İrfan Can, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Arda Güler, Rossi, Pelkas, Berisha, Serdar Dursun ve Valencia’ya kulübe yolu göründü.

Fenerbahçe geçen sezon İsmail Kartal’ın bu oyuncuları kullanmasıyla ligi ikinci bitirdi. Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynama hakkı kazandı. Jorge Jesus ise Kartal dönemindeki bu isimleri tamamen değiştirmiş oldu.


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