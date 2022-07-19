Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan Kim Min-Jae itirafı! "Bizim için ağır oldu"

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kurada bize Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir takım çıktı. Güçlü bir takım. Dinamo Kiev'i iyi tanıyorum, güçlü bir takım ve tecrübeli yüksek. Geçen sene onlara karşı oynadım. Zor anlar olacaktır ama biz iyi çalıştık. Onların kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Takımın çoğu Ukrayna Milli Takımı oyuncusu." dedi

"4-5 HAFTADIR BİRLİKTEYİZ"

Hem kendisinin hem de takıma yeni katılan isimlerin henüz çok yeni olduğunu belirten Jesus, "Yaklaşık 4-5 haftadır çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyıp anlamaya çalışıyoruz. Rakibimiz Dinamo Kiev, yaklaşık 4-5 yıldır birlikte oynuyor. Biz 4-5 haftadır birlikteyiz. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KIM MIN-JAE İTİRAFI!

Son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan ve gidişine kesin gözüyle bakılan Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae için de açıklamalarda bulunan Jesus, "Min-jae ile ilgilenen kulüp, oyuncunun sözleşmesindeki çıkış maddesini ödeyecek. Bu durumda kulübün yapabileceği bir şey yok. Bizim için ağır bir darbe oldu. Sistemimizde önemli bir oyuncuydu. Onun sahip olduğu özellikleri inkar edemeyiz" itirafında bulundu.

"ACILARINI PAYLAŞIYORUZ"

Ukrayna'daki durum ve Lucescu hakkında ise Jorge Jesus, "Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım maçta sporun dışında olaylar yaşanmaz. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Lucescu, yabancı teknik direktörler arasında bir sembol. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla tecrübesi var, aynı benim gibi." dedi.



