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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

31.01.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bir dönem Galatasaray forması giyen Sinan Bolat ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da yaşanan kaleci sorunu Inaki Pena'nın transfer edilmesiyle sona ermişti. Sarı-kırmızılıların hala rotasyonda kullanmak için istediği Sinan Bolat için Fenerbahçe harekete geçti. Milli eldivenin formasını giydiği Gent kulübü ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, Berke Özer'in sözleşme uzatma teklifini reddetmesinden sonra girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da transfer çalımı atabilirler... Sarı-Kırmızılılarda yaşanan kaleci problemini önlemek için Sinan Bolat ismi ön plana çıkmıştı. Milli eldivenin takıma transfer edilmesi için harekete geçen Galatasaray'da Inaki Pena'nın transferi sonrası Sinan Bolat ile ilgili yapılan görüşmeler ağırdan alınmaya başlamıştı. Fenerbahçe bu durumu fırsat bilip araya girdi ve oyuncunun kulübü olan Gent ile pazarlıklara başladı.

BERKE ÖZER ŞOKU! SÖZLEŞME İMZALAMIYOR

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Fenerbahçe'de Berke Özer şoku yaşanıyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi koruyan genç eldiven Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Performansıyla sert eleştirilere maruz kalan Berke'nin bu nedenle sözleşme yenilemek istemediği ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi de oluşabilecek bir krizin önüne geçmek için önlemini şimdiden alarak Sinan Bolat ile ilgili girişimlerini hızlandırdı.

ALTAY BAYINDIR GELENE KADAR KALE ONA EMANET

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Altay Bayındır'ın uzun süren sakatlığının geçmesini bekleyecek olan Fenerbahçe, bu süre zarfında kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Galatasaray'ın görüşmeleri ağırdan aldığını öğrenen sarı-lacivertliler Sinan Bolat transferi için araya girdi. Sinan'ın kulübü Gent ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe bu transferi her an duyurabilir. Gent ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan da Türkiye'ye dönmeye oldukça sıcak bakıyor.

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