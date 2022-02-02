Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ne yaptın Sinan Gümüş! Fenerbahçe yönetimini çıldırtan olay...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezon başında takımdan gönderilmek istenen fakat alacaklarından vazgeçmeyip hiçbir takıma imza atmayan Sinan Gümüş, yönetim kararıyla süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Ali Koç, sezon başında takımdan ayrılmayı reddettiği için Sinan Gümüş'ü kastederek, "Bir oyuncumuz için iyi bir bonservis bedeli önerdiler. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar tek başına oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım." demişti. Sinan Gümüş de bu hamleye karşılık vererek Fenerbahçe'nin transferine taş koydu. İşte detaylar...

EFECAN KARACA TRANSFERİNDE TAKAS OLARAK KULLANILACAKTI

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Efecan Karaca ile anlaştı. Alanyaspor'a da takas için Sinan Gümüş'ü önere Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul edildi. Sarı-lacivertli kulüpten 9.250 bin TL kazanan Sinan'a Alanyaspor teklif yapınca Sinan Gümüş bunu geri çevirdi ve Efecan Karaca transferi yattı. Futbol oynamamak pahasına bu teklifi reddeden Sinan, Efecan Karaca transferine engel oldu

"TRANSFER TEKLİFLERİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, Efecan Karaca transferi için, "Takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir olay bizim için. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni çok rahatsız ediyor. Çünkü onların kafasını karıştırıyorlar." demişti.

(AKŞAM)



