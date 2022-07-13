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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer için İstanbul'a geldiler! Kim Min-Jae takımdan ayrılıyor mu? Min Jae'nin yeni adresi...

13.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başaran Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae için İtalyan ekibi Napoli'nin kurmayları İstanbul'a geldi. Chelsea'ye transferi gündemde olan Koulibaly'nin yerini Min-Jae ile doldurmak isteyen Serie A ekibi başarılı savunmacı için yapacağı teklifi de belirledi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer için İstanbul'a geldiler! Kim Min-Jae takımdan ayrılıyor mu? Min Jae'nin yeni adresi...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile şampiyonluk kupasına uzanmak isterken TFF'nin aldığı karar neticesinde, gelecek sezon Süper Lig'de ilk 11'de 8 ve maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurulabileceği duyurulmuştu. Bu karar sonrası kadrodaki bazı yabancı isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli ekipte birçok isim için teklifler gelirken, Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae için yeni gelişmeler yaşanıyor.

KOULIBALY'NİN YERİNE MIN-JAE

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Performansıyla birçok Avrupa devini peşine takan 25 yaşındaki savunmacı için ciddi alıcı konumunda olan Napoli, Chelsea'ye gitmesi gündemde olan Kalidou Koulibaly'nin yerini Min-Jae ile doldurmak istediği biliniyordu.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

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Sky Sports'ta yer alan haberde; İtalyan ekibi, Senegalli futbolcu sonrası hedefinin Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae olduğu belirtilirken, Napoli'nin, Güney Koreli savunma oyuncusu için sarı-lacivertlilerle görüştüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren 25 yaşındaki savunma oyuncusunu, Fransa'dan Rennes de ciddi şekilde istiyor.

İSTANBUL'A GELDİLER!

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Öte yandan İtalyan basını, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Kim Min-Jae transferini bitirmek için İstanbul'da olduğunu duyurdu.

TEKLİF HAZIR!

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Fenerbahçe'ye 15 Milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanan Napoli'nin olumsuz bir cevap alması halinde Feyenoord'da forma giyen Marcos Senesi için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında transfer olan Kim Min Jae'nin, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.


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