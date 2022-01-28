Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın gösterdiği kötü performans sonrası görevine son verilen Portekizli teknik adam yerine kimin geleceği büyük merak konusu olmuştu. Gündeme birçok isim atılırken Ali Koç ve yönetimi geçici olarak göreve İsmail Kartal'ı getirmişti. İsmail Kartal'ın bu mutluluğu çok kısa sürdü. Ali Koç, uzun süredir ikna turlarında olduğu Alman teknik adam Joachim Löw ile her konuda anlaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Fenerbahçe'nin yıllardır rüyalarını süsleyen teknik adam Joachim Löw sonunda Türkiye'ye dönüyor. Özellikle Ali Koç'un çok istediği teknik adamların başında gelen Löw, en sonunda ikna edildi. Uzun süren pazarlıklar sonunda Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına varıldı.

ALTYAPI DA ONA VERİLECEK

Fenerbahçe'de futbol adı altında gerçekleşen tüm yetkiler Löw'e verilecek. Hatta altyapının başına da o geçecek ve tüm olaylarla Löw ilgilenecek. Genç oyuncuların çalışma temposundan izin gününe kadar her şeyi Löw üstlenecek. 5 kişilik ekibiyle gelecek tecrübeli çalıştırıcıya, İsmail Kartal da yardımcı olacak.

BÜYÜK BÜTÇE İSTEMİYOR

Fenerbahçe yönetiminin anlaştığı Löw'ün sezon sonu için yapılacak transferler için bile görüş alındığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'den çok büyük bir bütçe istemeyen Löw'ün maaşının ne kadar olacağı şu an için bilinmiyor.

2000 SEZONUNDA TÜRKİYE'DE ÇALIŞTI

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı Adanaspor'da, çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü görememişti. Yıllar sonra Türkiye'ye dönecek tecrübeli teknik adamın çok heyecanlı olduğu öğrenildi.

(Sözcü)



