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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

28.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına kimin geçeceği konuşulurken Ali Koç ve yönetimi kısa süreli bir hamle olarak görülen İsmail Kartal göreve getirildi. Hem camianın içinden olması hem de daha önce takımı çalıştırmasından dolayı Kartal'ı göreve getiren Ali Koç, önümüzdeki sezonun teknik direktörünü belirledi. Uzun süredir ikna etmeye çalıştığı Alman teknik adam Joachim Löw ile anlaşan Ali Koç, tüm sorumluluğu Löw'e devredecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın gösterdiği kötü performans sonrası görevine son verilen Portekizli teknik adam yerine kimin geleceği büyük merak konusu olmuştu. Gündeme birçok isim atılırken Ali Koç ve yönetimi geçici olarak göreve İsmail Kartal'ı getirmişti. İsmail Kartal'ın bu mutluluğu çok kısa sürdü. Ali Koç, uzun süredir ikna turlarında olduğu Alman teknik adam Joachim Löw ile her konuda anlaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

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Fenerbahçe'nin yıllardır rüyalarını süsleyen teknik adam Joachim Löw sonunda Türkiye'ye dönüyor. Özellikle Ali Koç'un çok istediği teknik adamların başında gelen Löw, en sonunda ikna edildi. Uzun süren pazarlıklar sonunda Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına varıldı.

ALTYAPI DA ONA VERİLECEK

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Fenerbahçe'de futbol adı altında gerçekleşen tüm yetkiler Löw'e verilecek. Hatta altyapının başına da o geçecek ve tüm olaylarla Löw ilgilenecek. Genç oyuncuların çalışma temposundan izin gününe kadar her şeyi Löw üstlenecek. 5 kişilik ekibiyle gelecek tecrübeli çalıştırıcıya, İsmail Kartal da yardımcı olacak.

BÜYÜK BÜTÇE İSTEMİYOR

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Fenerbahçe yönetiminin anlaştığı Löw'ün sezon sonu için yapılacak transferler için bile görüş alındığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'den çok büyük bir bütçe istemeyen Löw'ün maaşının ne kadar olacağı şu an için bilinmiyor.

2000 SEZONUNDA TÜRKİYE'DE ÇALIŞTI

18 Şubat 2001 Beşiktaş Adanaspor Nevio Scala Joachim Löw HD 2

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı Adanaspor'da, çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü görememişti. Yıllar sonra Türkiye'ye dönecek tecrübeli teknik adamın çok heyecanlı olduğu öğrenildi.

(Sözcü)


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İsmail Kartal Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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