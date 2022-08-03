Son dakika: Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat transferini resmen açıkladı!

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile sıklıkla anılan Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat için son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Sarı-Lacivertli ekip, İrfan Can Eğribayat'ın transferini tamamladı. Fenerbahçe 24 yaşındaki eldiveni İzmir ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın lisansını da çıkardı ve Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı-Lacivertli kulüp resmi hesabından İrfan Can Eğribayat'ı duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; formamızla başarılar diliyoruz."

Ailemize hoş geldin İrfan Can Eğribayat! ???????? pic.twitter.com/cH3Ah5J5HM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 3, 2022

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat, Adanaspor altyapısında yetişip A Takım kalesini koruduktan sonra 2020 yılında Göztepe'ye transfer oldu. İrfan Can, geçen sezon Mart ayında kadro dışı bırakıldıktan sonra formasından uzak kalmıştı.





