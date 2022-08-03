Son dakika: Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat transferini resmen açıkladı!

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile sıklıkla anılan Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat için son dakika gelişmesi yaşanıyor.
Sarı-Lacivertli ekip, İrfan Can Eğribayat'ın transferini tamamladı. Fenerbahçe 24 yaşındaki eldiveni İzmir ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın lisansını da çıkardı ve Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
Sarı-Lacivertli kulüp resmi hesabından İrfan Can Eğribayat'ı duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; formamızla başarılar diliyoruz."
Ailemize hoş geldin İrfan Can Eğribayat! ???????? pic.twitter.com/cH3Ah5J5HM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 3, 2022
24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat, Adanaspor altyapısında yetişip A Takım kalesini koruduktan sonra 2020 yılında Göztepe'ye transfer oldu. İrfan Can, geçen sezon Mart ayında kadro dışı bırakıldıktan sonra formasından uzak kalmıştı.
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