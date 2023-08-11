Son dakika: Fenerbahçe istiyordu, antrenmanda yer almadı! Cengiz Ünder'in sözleşmesi bile ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etmişti. Kanarya, transferde de gaza basmış durumda.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan Fred ve Tottenham'dan Tanguy Ndombele transferleri için uğraş veren Fenerbahçe Yönetimi, hücum hattına Cengiz Ünder'i getirmek için çalışmalarını sürdürüyordu.

Marsilya ile yeniden masaya oturan Fenerbahçe'nin pazarlıklarına devam ettiği belirtilirken, milli futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

Öte yandan sarı - lacivertlilerin kulüple de anlaşma sağlanması halinde Cengiz Ünder'e 2.5 milyon euroluk bir yıllık maaş ödemesi yapacağı aktarıldı.

Ayrıca Cengiz Ünder'in, bugün gerçekleştirilen Marsilya antrenmanına çıkmadığı ifade edildi.

