SON DAKİKA: Fenerbahçe Jorge Jesus ayrılığını resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler tecrübeli hocaya bu paylaşımla veda etti

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanılan şampiyonluk sonrası düzenlenen basın toplantısında 'Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim' diyerek Sarı-Lacivertliler'e veda eden Jorge Jesus için Sarı-Lacivertliler'den resmi açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertliler, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sözleşmesi biten Portekizli teknik adamla yolların ayrıldığını resmen açıklarken, deneyimli teknik adama kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.

Sarı-lacivertli kulübün Portekizli teknik adamın vedasını duyurduğu açıklama şöyle:

Kamuoyuna Duyuru

Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı.

Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi’nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla’ya son 16 turunda elendi.

İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi.

Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus’un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Jorge Jesus’a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Teşekkürler Jorge Jesus.

➡️Fenerbahçe, Jorge Jesus'a veda mesajı yayınladı. https://t.co/idZoj5mYOv — Mynet Spor (@mynetspor) June 12, 2023



