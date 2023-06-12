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Fenerbahçe'de Jorge Jesus Türkiye Kupası mücadelesinin ardından takıma veda etti! "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim"

11.06.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Galatasaray'a kaptırılan şampiyonluğun ardından eleştiri oklarının hedefindeki 1 numaralı isim haline gelen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un geleceği merak edilirken, tecrübeli çalıştırıcı Türkiye Kupası'nda kazanılan zaferin ardından takıma veda etti. Jesus Sarı-Lacivertliler'e vedasını "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim" sözleriyle açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus Türkiye Kupası mücadelesinin ardından takıma veda etti! "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim"

Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başaran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımdaki geleceğine dair belirsizliğe son noktayı koydu.

"ARTIK FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ DEĞİLİM"

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Portekizli çalıştırıcı maçın ardından yaptığı açıklamada "Finali güzel bitirdik, kupayı kazandık. Fenerbahçe bu kupayı uzun yıllardır kazanamıyordu. Önemli bir kupaydı, ligde de savaşımızı sürdürdük. Fenerbahçe renklerini savunduğum son maçımdı bugün. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum bana bu fırsatı verdiği için. Böyle konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bundan sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Kendime yeni maceralar arayacağım." dedi.

"BÖYLE BİR KARAR ALDIM"

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Jesus "Fenerbahçe'de çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil." ifadelerini kullanırken, "Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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"BAŞKANIMIZA SÖYLEMİŞTİM"

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Ayrılık kararını daha önce başkan Ali Koç'a ilettiğini söyleyen Jorge Jesus, "Başkanımıza veda edeceğimi birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içerisinde olması için kendisine bilgi vermiştim. Bu kararı alalı bir süre oluyor, burada olmaktan çok keyif aldım. Türk halkı, sevgi dolu bir halk." sözleriyle kazanılan kupanın ardından Fenerbahçe'ye veda etmiş oldu.

52 MAÇTA 35 GALİBİYET

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Tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçenin başında tüm kulvarlarda 52 karşılaşmaya çıkarken, 35 galibiyet 10 beraberlik 7 mağlubiyet yaşadı.


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