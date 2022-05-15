Son dakika: Fenerbahçe - Karagümrük maçının son dakikalarında ilginç olay! 90+3'te...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sonuçlanırken, son dakikalarda yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Stadyumu tıklım tıklım dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 4 dakika uzatma verilen karşılaşmanın son dakikalarını kendi yarı sahasında pas yaparak geçiren takımlarının bu hareketine ıslıklarla tepki gösterdi. Hatta maçın spikeri Özkan Öztürk de "Fenerbahçe taraftarları takımlarının ileri çıkmasını istiyor" şeklinde bir yorumda bulundu.

NE OLDU?

Mücadelenin bitimine 4 dakika uzatma gösterildi. Fenerbahçeli futbolcular, bu süreyi hücum yapmak yerine kendi yarı sahalarında pas yaparak geçirdiler.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır



