SON DAKİKA: Fenerbahçe Luan Peres transferini resmen açıkladı! Luan Peres kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni sezonda, yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King,, Bruma, Tiago Çukur ve Gustavo Henrique transferleri ile güçlendirmişti. Sarı-Lacivertliler yaptığı KAP bildirimi ile 9. transferini de resmen duyurdu.

9. TRANSFER AÇIKLANDI!

Sarı-Lacivertli kulüp yaptığı KAP bildirimi ile son olarak Marsilya forması giyen Luan Peres'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GUSTAVO HENRIQUE İLE OYNADI

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

Peres'in akşam 22:30 sularında İstanbul'a geleceği sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Luan Peres'i 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği de gelen bilgiler arasında.

LUAN PERES KİMDİR?

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Fransa'nın Marsilya ekibine transfer olmuştu. 1,90 metre boyundaki oyuncu, 19 Temmuz 1994'te Brezilya'nın São Caetano do Sul kentinde dünyaya geldi.

2015 yılında Portuguesa A takımına yükselen oyuncu, böyle profesyonel kariyerine başlamış oldu. Peres, daha sonra sırasıyla ülkesinde Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense ve tekrar Ituano takımlarının formasını giydikten sonra Belçika ekibi Club Brugge'a transfer oldu.

Belçika ekibinde 1 yıl forma giyen Peres, daha sonra tekrar Brezilya ekibi Santos'a kiralandı.Santos, iki yıl formasını terleten Peres'in bonservisini 2021 yılının Şubat ayında 2,8 milyon euro karşılığında satın aldı.



