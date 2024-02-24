SON DAKİKA: Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'dan olay paylaşım! "Utanmazlar"

Fenerbahçe ligin 27. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı geriden gelerek uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Sarı-Lacivertliler maçın uzatma dakikalarında topun ceza sahası içinde rakip oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kazanırken, bu karara ezeli rakip Galatasaray'dan olay yaratacak bir tepki geldi.

"UTANMAZLAR"

Maçın ardından Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda,"Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar! — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2024







