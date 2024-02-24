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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'dan olay paylaşım! "Utanmazlar"

SON DAKİKA: Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'dan olay paylaşım! "Utanmazlar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2024 21:27
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Son dakika... Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşılaşmasının son saniyelerinde kazandığı penaltı vuruşunda Batshuayi dönen topta golü bulurken, verilen penaltı kararına dair Galatasaray'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe ligin 27. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı geriden gelerek uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

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Sarı-Lacivertliler maçın uzatma dakikalarında topun ceza sahası içinde rakip oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kazanırken, bu karara ezeli rakip Galatasaray'dan olay yaratacak bir tepki geldi.

"UTANMAZLAR"

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Maçın ardından Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda,"Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadeleri kullanıldı.

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