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Son dakika: Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Isco evini bile satın aldı!

04.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, sezona yeni hocaları ile merhaba diyecek. 5 Ağustos'ta başlayacak sezon öncesi takviyelerini bir an önce gerçekleştirmek isteyen iki ekip özellikle gol yollarında etkili bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ligin dev kulüpleri daha önceleri de olduğu gibi transferde karşı karşıya gelirken, bu kez isim Real Madrid ile yollarını ayıran Isco...

Son dakika: Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Isco evini bile satın aldı!
Isco

Isco

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Süper Lig'de 5 Ağustos'ta açılacak yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden kulüpler, kadrolarına güçlendirmek adına birçok transfer hamlesi yaparken, şu ana kadar ligin 4 büyük kulübü transferleriyle adından söz ettirmeyi başardı.

Özellikle geçtiğimiz sezon beklentilerin oldukça altında kalan ve hem yönetimsel anlamda hem de kadro olarak bambaşka bir yapılanmayla yeni sezona başlayacak olan Galatasaray ile sezonu son haftalarda topladığı puanlarla ikinci sırada tamamlamayı başaran Fenerbahçe transferde oldukça atak bir görüntü çizerken, Sarı-Kırmızılı ekip; Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerini resmen açıklarken, Sarı-Lacivertliler Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor ile kadrosunu güçlendirmişti.

FORVET ARANIYOR!

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Gerçekleştirilen hazırlık mücadeleleri ile takımlarındaki eksikleri gören Jorge Jesus ve Okan Buruk, yönetime benzer talepte bulunurken takıma forvet takviyesi istemiş ve her iki takımın kurmayları arayışlarına başlamıştı.

ISCO İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

NKNK

Her iki ekipte hummalı bir şekilde forvet arayışlarını sürdürürken, ezeli rakipler bu kez Real Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Isco'yu listesine aldığı öğrenilmişti. İspanyol basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da içerisinde olduğu birçok kulübün oyuncu ile ilgilendiği belirtilirken, Roma ve Newcastle'ın da golcü isimle ilgilendiği vurgulanmıştı.

İSPANYA'DAN EV SATIN ALDI!

KNKM

İspanya'nın önde gelen magazin dergilerinden Idealista haberine göre; Kariyerinin bir sonraki basamağının neresi olacağı henüz netlik kazanmayan Isco'dan flaş bir hamle geldi. 30 yaşındaki yıldız, tanınmış aktör Antonio Banderas'ın doğduğu şehir olan Malaga'nın batı kıyısında yer alan (Torre del Rio) bölgede yaptırdığı lüks villalardan satın alan ilk isimlerden biri oldu.

KARİYERİNE İSPANYA'DA MI DEVAM EDECEK?

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Banderas'ın resmi sahibi olduğu 'Picasso Towers' adı verilen ve üç büyük binadan oluşan kompleks Malaga'daki Torre del Rio bölgesinde yer almaktadır. Evlerden her biri 4 yatak odası, 1 gastrobar, üç yüzme havuzu, özel sinema odası, spor salonu, spa, ortak çalışma alanı, revire sahip.

Isco'nun bu hamlesi sonrası kariyerine İspanya'da devam edecek söylentileri konuşulmaya başlanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden nasıl bir hamle geleceği henüz bilinmiyor.


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