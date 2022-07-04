Son dakika: Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Isco evini bile satın aldı!

Süper Lig'de 5 Ağustos'ta açılacak yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden kulüpler, kadrolarına güçlendirmek adına birçok transfer hamlesi yaparken, şu ana kadar ligin 4 büyük kulübü transferleriyle adından söz ettirmeyi başardı.

Özellikle geçtiğimiz sezon beklentilerin oldukça altında kalan ve hem yönetimsel anlamda hem de kadro olarak bambaşka bir yapılanmayla yeni sezona başlayacak olan Galatasaray ile sezonu son haftalarda topladığı puanlarla ikinci sırada tamamlamayı başaran Fenerbahçe transferde oldukça atak bir görüntü çizerken, Sarı-Kırmızılı ekip; Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerini resmen açıklarken, Sarı-Lacivertliler Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor ile kadrosunu güçlendirmişti.

FORVET ARANIYOR!

Gerçekleştirilen hazırlık mücadeleleri ile takımlarındaki eksikleri gören Jorge Jesus ve Okan Buruk, yönetime benzer talepte bulunurken takıma forvet takviyesi istemiş ve her iki takımın kurmayları arayışlarına başlamıştı.

ISCO İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

Her iki ekipte hummalı bir şekilde forvet arayışlarını sürdürürken, ezeli rakipler bu kez Real Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Isco'yu listesine aldığı öğrenilmişti. İspanyol basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da içerisinde olduğu birçok kulübün oyuncu ile ilgilendiği belirtilirken, Roma ve Newcastle'ın da golcü isimle ilgilendiği vurgulanmıştı.

İSPANYA'DAN EV SATIN ALDI!

İspanya'nın önde gelen magazin dergilerinden Idealista haberine göre; Kariyerinin bir sonraki basamağının neresi olacağı henüz netlik kazanmayan Isco'dan flaş bir hamle geldi. 30 yaşındaki yıldız, tanınmış aktör Antonio Banderas'ın doğduğu şehir olan Malaga'nın batı kıyısında yer alan (Torre del Rio) bölgede yaptırdığı lüks villalardan satın alan ilk isimlerden biri oldu.

KARİYERİNE İSPANYA'DA MI DEVAM EDECEK?

Banderas'ın resmi sahibi olduğu 'Picasso Towers' adı verilen ve üç büyük binadan oluşan kompleks Malaga'daki Torre del Rio bölgesinde yer almaktadır. Evlerden her biri 4 yatak odası, 1 gastrobar, üç yüzme havuzu, özel sinema odası, spor salonu, spa, ortak çalışma alanı, revire sahip.

Isco'nun bu hamlesi sonrası kariyerine İspanya'da devam edecek söylentileri konuşulmaya başlanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden nasıl bir hamle geleceği henüz bilinmiyor.



