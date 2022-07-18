Son dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Joao Pedro için Cagliari'den flaş açıklama! Teknik direktör duyurdu...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda kadrosuna Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Joshua King, Tiago Çukur ve Willian Arao'yu katan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde hücum hatttına yönelik takviyelerin devam etmesi beklenirken, flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Joao Pedro için Cagliari ile görüşmeler devam ederken, İtalyan kulübünden açıklama geldi.

30 yaşındaki futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için cumartesi gecesi İstanbul'a adım attı. Son görüşmelerin ardından Joao Pedro ile anlaşma sağlanması ve İtalyan futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atması için kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Görüşmelerin devam ettiği sırada Cagliari Teknik Direktörü Fabio Liverani açıklama yaptı ve "Joao Pedro için görüşmeler devam ediyor. Ona bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE BRANCO FAKTÖRÜ

Yıldız futbolcunun da anlaşma sağlanması halinde İstanbul'da olması bekleniyor. Joao Pedro'nun Galatasaray'a çok yakınken bir anda rotasını Kadıköy'e çok kırması büyük bir şaşkınlık yarattı. Brezilyalı futbolcuyu ikna eden kişi, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco oldu.

ESTORIL'E O GETİRDİ

Branco 2013 yılında Estoril'de görev yaparken Joao Pedro'yu keşfeden ve Brezilya kulübü Desportivo Brasil'den transfer eden kişiydi. İkili arasında 2013 yılından bu yana çok yakın bir ilişki olduğu ve Mario Branco'nun bir telefonuyla Joao Pedro'yu Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Pedro 1 sezon Estoril'de forma giydikten sonra Cagliari'ye transfer oldu ve tam 8 yıldır İtalyan ekibinde görev yapıyor.



