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Son dakika: Fenerbahçe'nin Arda Güler'i var! Kadıköy'de 2 penaltı ve 2 gol...

20.02.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u ağırladı. Bu maçı kazanıp bir seri yakalamak isteyen sarı-lacivertliler karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler kariyerinde ilk kez 11'de başladı. Müthiş bir performans ortaya koyan genç oyuncu taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı. Kadıköy'de oynanan karşılaşma 2-0'lık skorla Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Goller Serdar Dursun'dan geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Arda Güler'i var! Kadıköy'de 2 penaltı ve 2 gol...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçın 11'inde 2'si zorunlu 8 değişikliğe gitti. Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nu cezası, Kim Min-Jae'i ise sakatlığı sebebiyle oynatamazken, Nazım, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Pelkas ve Valencia'yı da yedek soyundurdu. En büyük sürpriz ise 16 yaşındaki Arda Güler'in ilk 11'de başlaması oldu. Genç oyuncu ikinci yarı oyundan alınana kadar mükemmel bir performans ortaya koyarak tüm spor kamuoyundan büyük alkış aldı.

SERDAR DURSUN'DAN İKİ PENALTI GOLÜ

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Fenerbahçe'nin 2 golünü Serdar Dursun penaltıdan kaydetti. Golcü oyuncu bu sezonki gol sayısını ise 9'a çıkartmış oldu.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

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Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler ise ilk kez 11'de yer aldı. Atakaş Hatayspor ile oynanan maça 11'de başlayan Arda Güler, daha önce görev aldığı maçlarda beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz maçlarda oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, Hatayspor mücadelesiyle birlikte ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Maç öncesinde Arda Güler'e tribünlerden destek gelirken, taraftarlar genç oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Arda ise taraftarlara alkışlayarak karşılık verdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

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Sarı-lacivertli taraftarlar, Atakaş Hatayspor ile oynanan maça ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin taraftar mücadeleyi takip etti.

ATAKAŞ HATAYSPOR'DA 3 EKSİK

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Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Bordo-beyazlı ekipte Burak Çamoğlu ile Simon Falette sakatlıkları, Fatih Kurucuk ise cezası sebebiyle mücadelede görev alamadı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: Munir, Kamil, Sackey, Buraki Samuel, Onur, Riberio, Benzia, Dylan, Saba, Ayoub.

BENZIA ESKİ TAKIMINA KARŞI

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Atakaş Hatayspor'da Yassine Benzia, eski takımına karşı forma giydi. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin ilk sezonunda kiralık olarak kadroya dahil edilen Benzia ile sezon sonunda yollar ayrılmıştı. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe forması ile daha sahaya çıkan Benzia, 3 sezon sonra ilk kez rakip olarak sahada yer aldı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor Arda Güler
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