SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika! Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal oldu

Son dakika! Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal oldu

12.01.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, İsmail Kartal ile anlaştı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin 6 aylık yeni hocası oldu. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası yeni hocanın kim olacağı konuşulurken Fenerbahçe yönetimi kararını verdi. Takımı 6 için İsmail Kartal'a emanet eden Ali Koç ve yönetimi resmi açıklamayı yaptı. İsmail Kartal son olarak 2014/2015 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Son dakika! Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin hocası belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun geri kalanında takımın başında İsmail Kartal olacak. Fenerbahçe yönetimi aldığı kararla İsmail Kartal isminde karar kıldı. Yapılan açıklamada, "İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMIŞTI

678768

İsmail Kartal, 2014/2015 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı. O sezon 46 maça çıkan tecrübeli hoca maç başına 2.17 puan ortalaması tutturmuştu. Fenerbahçe o sezon ligi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 74 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

46 maç
30 galibiyet
10 beraberlik
6 mağlubiyet
2.17 puan ortalaması
1x Türkiye Süper Kupası

EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI

Kartal2

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasının sahip kişi İsmail Kartal olarak istatistiklere geçmişti.

BU SÖZLERİ AKILLARA KAZINMIŞTI

greg

İsmail Kartal bir dönem yaptığı röportajda Fenerbahçe teknik direktörlüğü ile ilgili sözlerine, "Son 20 yılda Fenerbahçe'de çalışan hocalar içinde maç-puan ortalaması (2.17) en iyi olan benim. Rize deplasmanı dönüşü kurşunlanma olayı yaşanmasaydı şampiyon olurduk, ayrıca hakem olayları da vardı o sezon." açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal kimdir, nereli? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı?Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal kimdir, nereli? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı?

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.

2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.

Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.

İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.

Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.

2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Fenerbahçe Beko derin bir nefes aldı!Fenerbahçe Beko derin bir nefes aldı!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Bu paraya takım kurulur! 6.5 milyon Euro...

Bu paraya takım kurulur! 6.5 milyon Euro...

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Galatasaraylı yöneticiler küplere bindi! Burak Yılmaz...

Galatasaraylı yöneticiler küplere bindi! Burak Yılmaz...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Emre Mor attı, sosyal medya yıkıldı! İlk kez...

Emre Mor attı, sosyal medya yıkıldı! İlk kez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.