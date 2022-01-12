Son dakika! Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin hocası belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun geri kalanında takımın başında İsmail Kartal olacak. Fenerbahçe yönetimi aldığı kararla İsmail Kartal isminde karar kıldı. Yapılan açıklamada, "İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMIŞTI

İsmail Kartal, 2014/2015 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı. O sezon 46 maça çıkan tecrübeli hoca maç başına 2.17 puan ortalaması tutturmuştu. Fenerbahçe o sezon ligi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 74 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

46 maç

30 galibiyet

10 beraberlik

6 mağlubiyet

2.17 puan ortalaması

1x Türkiye Süper Kupası

EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasının sahip kişi İsmail Kartal olarak istatistiklere geçmişti.

BU SÖZLERİ AKILLARA KAZINMIŞTI

İsmail Kartal bir dönem yaptığı röportajda Fenerbahçe teknik direktörlüğü ile ilgili sözlerine, "Son 20 yılda Fenerbahçe'de çalışan hocalar içinde maç-puan ortalaması (2.17) en iyi olan benim. Rize deplasmanı dönüşü kurşunlanma olayı yaşanmasaydı şampiyon olurduk, ayrıca hakem olayları da vardı o sezon." açıklamasını yapmıştı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.

2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.

Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.

İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.

Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.

2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz."

