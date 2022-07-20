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Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Mariano Diaz kararını verdi, taraftarı heyecan sardı! Ayrılıyor...

20.07.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar 6 futbolcuyu resmen kadrosuna katan sarı - lacivertlilerin gündemine Real Madrid'in santrfor oyuncusu Mariano Diaz gelmişti. Dominikli futbolcu, La Liga devindeki geleceğiyle ilgili son kararını verdi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Mariano Diaz kararını verdi, taraftarı heyecan sardı! Ayrılıyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile oynanacak olan maça odaklanırken bir yandan da transfere gözünü dikti. Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Joshua King, Tiago Çukur ve Emre Mor transferlerini bitiren sarı - lacivertliler Joao Pedro'yu da imza için İstanbul'a getirmişti.

MARIANO DIAZ KARARINI VERDİ

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Fenerbahçe'nin gündemine Real Madrid'de forma giyen Mariano Diaz gelmişti. Sarı - lacivertlilerin transferi için görüştüğü golcü futbolcu, kararını verdi.

ANCELOTTI'NİN PLANLARINDA YOK

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 28 yaşındaki futbolcuya yeni sezon planlamasında yer almadığını belirtti. Mariano Diaz, Ancelotti'nin bu ifadesi sonrasında takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

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Diaz'ın bu kararının ardından Fenerbahçe, Cadiz ve Getafe gibi takımların transferi gerçekleştirmek için hazır bulunduğunun altı çizilirken, sarı - lacivertlilerin diğer takımlara göre bir adım önde olduğu ifade edildi.

REAL MADRID KOLAYLIK SAĞLAYACAK

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Ayrıca Real Madrid'in de takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcuya her türlü kolaylığı sağlayacağı aktarıldı.

EN PARLAK DÖNEMİ LYON'DA

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Geçtiğimiz sezon 11 resmi maça çıkan ve 1 gol - 1 asistilik performans sergileyen Mariano Diaz, kariyerinin en parlak dönemini Lyon'da geçirmişti. 2017/18 sezonunda Lyon formasını terleten Diaz, 48 resmi maçta 21 gol - 6 asistlik bir katkı sağlamıştı.


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