Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği yıldız kadroya alınmadı! Adım adım Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Avrupa'da yoluna devam etmeyi, Süper Lig'de ise şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Anlaşmaya vardığı Miha Zajc ve Mert Müldür'ü İstanbul'a getiren sarı - lacivertliler, kanat transferine odaklanmıştı. Cengiz Ünder ve Tete gibi isimleri gündemine alan Fenerbahçe, bir futbolcu için daha nabız yokluyordu.

SPORTİF DİREKTÖR GÖRÜŞMÜŞTÜ

Sarı - lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

HAZIRLIK KAMPINA ALINMADI

Oyuncunun şartları konusunda bilgi alan Fenerbahçe, transferi bekletiyordu. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi Lyon, hazırlık kampı kadrosunu açıkladı. Kadroda sarı - lacivertlilerin ilgilendiği Karl Toko Ekambi, yer almadı.

Bu gelişme sonrasında sosyal medyadaki futbolseverler, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığına dair yorumlar yaptı.

