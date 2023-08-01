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Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği yıldız kadroya alınmadı! Adım adım Kadıköy'e...

01.08.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Miha Zajc ve Mert Müldür'ü katan sarı - lacivertlilerde gözler kanat transferine çevrilmişti. Kanarya'nın gündemine ise Lyon'dan Karl Toko Ekambi gelmişti. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, takımının kamp kadrosunda yer almadı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Avrupa'da yoluna devam etmeyi, Süper Lig'de ise şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Anlaşmaya vardığı Miha Zajc ve Mert Müldür'ü İstanbul'a getiren sarı - lacivertliler, kanat transferine odaklanmıştı. Cengiz Ünder ve Tete gibi isimleri gündemine alan Fenerbahçe, bir futbolcu için daha nabız yokluyordu.

SPORTİF DİREKTÖR GÖRÜŞMÜŞTÜ

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Sarı - lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

HAZIRLIK KAMPINA ALINMADI

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Oyuncunun şartları konusunda bilgi alan Fenerbahçe, transferi bekletiyordu. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi Lyon, hazırlık kampı kadrosunu açıkladı. Kadroda sarı - lacivertlilerin ilgilendiği Karl Toko Ekambi, yer almadı.

Bu gelişme sonrasında sosyal medyadaki futbolseverler, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığına dair yorumlar yaptı.

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