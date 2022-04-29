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Son dakika: Fenerbahçe'nin paylaşımı, Trabzonsporluları kızdırdı! 2010/11...

29.04.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Fenerbahçe'den olay yaratan bir paylaşım geldi. Sarı - lacivertli kulüpten 2010/11 sezonuna gönderme yapılan paylaşım Trabzonsporluları kızdırırken, kısa sürede çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin paylaşımı, Trabzonsporluları kızdırdı! 2010/11...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına girilirken olay yaratan paylaşımlara imza attı.

"ŞAMPİYONUN KUPASI MÜZESİNDE OLUR"

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Sarı - lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda "Şampiyonun kupası müzesinde olur" ifadeleri yer aldı.

"EN KIYMETLİSİ, EN ÖZELİ..."

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İkinci paylaşımda ise "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz” Yaşa Fenerbahçe!" sözlerine yer verildi.

Bu paylaşım; kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve retweet alırken, Trabzonsporlu taraftarlardan tweet'e tepki geldi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor son dakika haberi
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