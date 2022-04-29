Son dakika: Fenerbahçe'nin paylaşımı, Trabzonsporluları kızdırdı! 2010/11...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına girilirken olay yaratan paylaşımlara imza attı.
Sarı - lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda "Şampiyonun kupası müzesinde olur" ifadeleri yer aldı.
İkinci paylaşımda ise "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz” Yaşa Fenerbahçe!" sözlerine yer verildi.
Bu paylaşım; kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve retweet alırken, Trabzonsporlu taraftarlardan tweet'e tepki geldi.
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