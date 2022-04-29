Son dakika: Fenerbahçe'nin paylaşımı, Trabzonsporluları kızdırdı! 2010/11...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına girilirken olay yaratan paylaşımlara imza attı.

"ŞAMPİYONUN KUPASI MÜZESİNDE OLUR"

Sarı - lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda "Şampiyonun kupası müzesinde olur" ifadeleri yer aldı.

"EN KIYMETLİSİ, EN ÖZELİ..."

İkinci paylaşımda ise "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz” Yaşa Fenerbahçe!" sözlerine yer verildi.

Bu paylaşım; kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve retweet alırken, Trabzonsporlu taraftarlardan tweet'e tepki geldi.

