SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki olası rakibi Lille oldu!

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki olası rakibi Lille oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.07.2024 13:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan temsilcimiz Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki olası rakibi belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki olası rakibi Lille oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar İsviçre'de gerçekleştirilen organizasyonla gerçekleştirildi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi de bu kurayla belli oldu.

FENERBAHÇE'YE ZORLU KURA

thumbs_b_c_06909cd996da49867ccd89afa37c4259

Temsilcimiz Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak.

ELENMESİ HALİNDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

d739b3eec4d44d77b60126b44cdcd023

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Okan Buruk 3 ismi kampa almadı!Okan Buruk 3 ismi kampa almadı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
'Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı' Korkunç senaryoyu anlattı

'Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı' Korkunç senaryoyu anlattı

Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu: SGK duyurdu

Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu: SGK duyurdu

Son 3 sezonu bilmişti! 2025 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Türkiye'den

Son 3 sezonu bilmişti! 2025 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Türkiye'den

Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

TFF Başkanı için çok konuşulacak sözler! "O kulübü şampiyon yapacak"

TFF Başkanı için çok konuşulacak sözler! "O kulübü şampiyon yapacak"

Okan Buruk 3 ismi kampa almadı!

Okan Buruk 3 ismi kampa almadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.