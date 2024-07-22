SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki olası rakibi Lille oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar İsviçre'de gerçekleştirilen organizasyonla gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi de bu kurayla belli oldu.

FENERBAHÇE'YE ZORLU KURA

Temsilcimiz Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak.

ELENMESİ HALİNDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.