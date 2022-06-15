Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İlk maç tarafsız sahada...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

RAKİP BELLİ OLDU!

Süper Lig'i Trabzonspor'un ardından ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 'Lig Yolu'ndan katılma hakkı kazanan temsilcimiz Fenerbahçe'nin de gerçekleştirilen kurada rakibi belli oldu.

TSİ 13.00'te gerçekleştirilen kurada Sarı-Lacivertli ekip Ukrayna ekibi Dimano Kiev ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

