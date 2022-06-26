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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu! Real Madrid'den geliyor...

26.06.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından Lincoln Henrique ve Armindo Bruma kadroya katılmıştı. Sarı - lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon gol yollarında yaşanan problemi bu sezon da yaşamamak için kolları sıvamıştı. Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Real Madrid'den Mariano Diaz'ın bonservisini aldığı iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu! Real Madrid'den geliyor...
Mariano Diaz

Mariano Diaz

DOM Dominik Cumhuriyeti
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus, yönetime transfer listesini vermiş ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma'nın transferleri bitirilmişti. Bruno Henrique'nin transferi ise oyuncunun sakatlanması ve 1 yıl boyunca sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle iptal edilmişti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda gol yollarında yaşanan problemi bu yıl çözmek istiyor.

SAMATTA YOLCU

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Sarı - lacivertlilerde eldeki santrforlardan Mbwana Samatta ile yolların ayrılması beklenirken, Serdar Dursun ile Mergim Berisha için Jorge Jesus'tan olumsuz bir rapor gelmemişti.

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Soru işareti oluşturmayacak bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Real Madrid'den ayrılmayı hedefleyen Mariano Diaz gelmişti.

'4 MİLYON EURO'YA BİTTİ'

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İtalyan basınının haberine göre; sarı - lacivertliler, Real Madrid ile sözleşmesi 2023'ün haziran ayında bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti ve İspanyol deviyle anlaşmaya vardı.

OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLECEK

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Fenerbahçe'nin oyuncuyla yapılacak olan görüşmeler sonrasında transferi açıklayacağı ifade edildi.

LYON'DA YILDIZI PARLADI

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2017 yılında 1 sezonluğuna kiralandığı Olympique Lyon'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Mariano Diaz, çıktığı 48 resmi maçta 21 gol - 6 asistlik bir oyun sergilemişti.

Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Dominikli futbolcu, geride bıraktığımız sezon 11 maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

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