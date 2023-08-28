Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den 'Erden Timur kaç kez aradı?' sorusuna cevap ve dikkat çeken Galatasaray itirafı!

Son dakika haberleri: Bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe, transfer dönemini de oldukça hareketli geçirmişti. Sarı - lacivertliler, Galatasaray ile girdiği transfer yarışı sonucu Manchester United'dan Fred'i kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla kısa süre içinde taraftarların beğenisini toplayan Fred, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'dan teklif geldiğini doğrulayan yıldız futbolcu, Fenerbahçe tarihine geçmek istediğini de belirtti.

İşte Fred'in açıklamaları;

"BAŞKANIMIZ VE YÖNETİMİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmem için büyük çaba sarf eden başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulüp burası. Güzel bir ülkedeyim. Her şey iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes beni en iyi şekilde karşıladılar. İlk izlenimlerim çok güzel. Umarım üzerine koyarak devam ederim."

"SAMSUN MAÇINDA ATTIĞIM GOL SAYILSAYDI..."

"Atmış olduğum gol (Samsunspor maçı) iptal edildi ama güzel bir gol oldu. O gol sayılsaydı benim için harika bir başlangıç olurdu. Ancak önemli olan benim gol atmam değil o maçtan galip ayrılmış olmamız. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok iyi savunma yaptı. Onlar da kazanmayı çok istediler. Biz takım olarak iyi oynadık ve istediğimiz galibiyeti aldık. O maçta henüz maç ritmim yoktu. 90 dakika oynamak istememe rağmen mümkün değildi. Yavaş yavaş maç ritmimi bulacağım ve yüzde 100'e ulaşacağım."

"KAÇ KERE ARADIKLARINI BİLMİYORUM"

Soru: "Erden Timur kaç kere aradı?"

"İlgilenen başka kulüpler de vardı, süreci menajerim yürüttü. Menajerim üzerinden bazı teklifler vardı. Kaç kere aradıklarını bilmiyorum ama Galatasaray'ın teklifinin olduğu doğru. Ben bu büyük kulübe gelmeyi tercih ettim. Fenerbahçe bana projesini anlattı. Projeler, hedefler çok hoşuma gitti. Ciddi şekilde yaklaştılar. Taraftarlarımız da gelme sebeplerimden biriydi. Çok mutluyum Fenerbahçe'ye geldiğim için. Taraftarlarımız, evimizdeki maçlarda harika atmosferler yaratıyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Umarım sezon boyu böyle devam eder."

"FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUM"

"Twente maçı bizim için iyiydi. Twente de iyi takım, maça iyi başladılar, öne geçtiler ama biz sonucu lehimize çevirdik. Kırmızı karttan sonra işler daha kolay oldu ama bitmiş değil. İkinci maç zor olacak. Turu geçmek istiyoruz. Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe için farklı bir hedef söz konusu olamaz. Alex, Roberto Carlos, Deivid gibi birçok Brezilyalı bu kulüpte oynadılar, isimlerini tarihe yazdırdılar. Ben de bunu çok istiyorum. Fenerbahçe tarihinde önemli bir oyuncu olmak ve kupalar kazanmak istiyorum."

"GOL ATARSAM SAMBA ÇALSIN İSTERİM"

"Ben gol atarsam 'Samba' çalsın isterim ama benim için önemli olan şey, çalan müzik değil takımın kazanması. Uzun yıllardır Fenerbahçe şampiyon olamıyor, bunun öneminin farkındayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hepimiz için çok önemli. Biz doğru yoldayız. Birlik içinde yola devam ediyoruz. Umarım bizim için iyi bir sezon olur."

LIVAKOVIC VE ALTAY...

"Livakovic çok iyi bir kaleci. Takımımıza yardım etmeye geldi. Hepimiz takıma sağlamak için çalışıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu takım tarih yazabilecek kapasitede. Altay giderken kendisine iyi şanslar diledim. Büyük bir takıma gidiyor. Yaşayabileceği bazı semt önerilerinde bulundum. Çok fazla yağmur yağdığını söyledim. Altay, Manchester United'da çok mutlu olacak."

