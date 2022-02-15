Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a bedavaya transfer oluyor! Yer yerinden oynayacak...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezon sonunda yapılacak transferlerle önümüzdeki yıla bomba gibi girmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık kapıda... Altay Bayındır'ın talihsiz sakatlığı sonrası kaleye geçen Berke Özer takımdan ayrılabilir. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç oyuncu için herhangi bir teklif yapmayan Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi. Galatasaray'ın bu olayı değerlendirerek genç oyuncunun menajeri ile temas kurduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: BERKE ÖZER İÇİN GALATASARAY TEMAS KURDU

Genç kalecinin menajeri ile temas kuran Galatasaray'dan yılın çalımı gelebilir... Berke Özer'i bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Muslera'nın yerine geçecek Türk kaleci Berke Özer olabilir... Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Berke'nin Fenerbahçe'nin yapacağı teklifi reddedeceği öğrenildi.

6 MİLYON EURO'YA SATMADILAR

Geçtiğimiz sezonun başında Berke Özer için Fenerbahçe'ye Genk'ten 6 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Fenerbahçe'nin bu teklifi düşünmeden reddettiği ve daha büyük paralara satmak için Berke'ye bir proje olarak baktığı ifade edilmişti. 2019-21 yılları arasında Westerlo forması giydiği Belçika'da büyük bir iz bırakan Berke Özer için sürpriz bir hamle gelebilir...

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz yıl Hollanda basınına röportaj veren Berke Özer, "Avrupa'da oynamak istiyorum ama kiralık olarak değil." ifadelerini kullanarak transferine yeşil ışık yakmıştı. Avrupa'da Anderlecht'in genç oyuncuya şimdiden talip olduğu öğrenilirken Galatasaray'ın bir adım önde olduğu aktarıldı.



