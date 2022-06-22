SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'u şoke etti!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Alman forvet Mergim Berisha'nın sezon öncesindeki görüntüsü hem teknik heyeti hem de taraftarları şaşırttı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de beklentilerinde altında kalan Alman golcü Mergim Berisha, yeni sezon öncesi sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-Lacivertli ekibin 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Salzburg'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcü, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelişiyle farklı bir havaya bürünmüş durumda.

"MUTLAKA TAKIMDA TUTUN"

Akşam'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı Jesus'un "Mutlaka takımda tutun" raporu verdiği Alman golcü, yeni sezonu sabırsızlıkla beklerken, Jesus yönetiminde kendisini bulacağını düşünüyor. Antrenmanlardaki performansıyla göz dolduran Berisha, tüm ekibin de beğenisini kazanmış durumda.

ANTRENMANLARDA FARK YARATTI

Kendini son derece fit tutan Mergim Berisha, Jorge Jesus'un yaptırdığı ağır idmanlarda ayakta kalan ender isimlerden oldu. Portekizlinin idman temposuna birçok Sarı-Lacivertli futbolcu ayak uydurmakta zorluk çekerken Mergim Bersiha'nın dayanıklılık anlamında oldukça yüksek bir seviyede olması dikkat çekti.

"HAZIRIM!"

Yaz tatilinde yatmayan ve çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren Mergim Berisha geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından fit vücudunu paylaşmış ve adeta hocası Jorge Jesus'a "hazırım" mesajı vermişti.

7 GOL 3 ASİST YAPMIŞTI

Yeni sezonda hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın Jorge Jesus'un en büyük silahlarından biri olması bekleniyor. 24 yaşındaki forvet geride bıraktığımız sezonda çıktığı 33 maçta 7 gol, 3 asistlik istatistik yakalamıştı.



