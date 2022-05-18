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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'ya Atletico Madrid kancası! Dev teklif...

18.05.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye sezon başında sessiz sedasız şekilde transfer olan ve gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Miguel Crespo için İspanya La Liga devi Atletico Madrid devreye girdi. Madrid ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'nin çok beğendiği futbolcu için kısa sürede teklif yapılacağı öne sürüldü.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'ya Atletico Madrid kancası! Dev teklif...
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira döneminde transfer edilen Miguel Crespo, performansıyla taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Sarı - lacivertli ekibin orta sahasında Miha Zajc ile yakaladığı uyum sonrası takımın çıkışında büyük etkisi olan Crespo için dünya devi teklif yapma hazırlığında...

İspanya'da yayın yapan birçok medya organı, Atletico Madrid'in kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağını belirtiyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin Miguel Crespo'yu çok beğendiği ve İspanyol devinin yapacağı teklifin 15 milyon Euro olacağı da iddialar arasında.

SATILACAK MI?

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı bir açıklamada Crespo için devre arasında çok ciddi bir teklif aldıklarını ve yıldız futbolcuyu satıp satmama konusunda ikilem yaşadıklarını belirtmişti.

15 MİLYON EURO

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Yeni sezonda kuracağı iddialı kadro için kaynak yaratmak zorunda olan Sarı-Lacivertli yönetimin Crespo için gelecek 15 milyon Euro'luk bir teklifi geri çevirmesinin çok zor olacağı ifade ediliyor.

MÜTHİŞ KAR

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Fenerbahçe sezon başında Estoril'den transfer ettiği Portekizli futbolcu için sadece 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Eğer söz konusu teklif gelir ve Sarı-Lacivertliler 'evet' derse müthiş bir kar elde edilmiş olacak.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

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Bu sezon özellikle ligin ikinci devresinde büyük bir çıkış yakalayan Miguel Crespo 26 resmi maçta forma giydi. Takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu mücadeleci yapısıyla tribünlerin sevgilisi haline geldi.

DEVLERİN LİSTESİNDE

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Portekiz'de Feirense altyapısında yetişen Miguel Crespo ardından Neves FC, Merelinense ve Braga'nın B takımlarında forma giydi. 2019'da Estoril'e transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan Crespo, Fenerbahçe'deki performansı sonrası Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yıldız futbolcunun 2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)

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