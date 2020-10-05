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SON DAKİKA! Fenerbahçe, Perotti transferini resmen açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, son transferini açıkladı. Roma'da forma giyen sol kanat oyuncusu Diego Perotti ile anlaştığını duyuran sarı-lacivertliler bu transferi resmen açıkladı.

SON DAKİKA! Fenerbahçe, Perotti transferini resmen açıkladı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sol kanat için düşündüğü Diego Perotti'de mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızı daha 2019-20 sezonu sona ermeden gündeme alan ve uzun soluklu pazarlıklar yürüten sarı-lacivertliler, 2+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya varılmasının ardından İtalyan ekibi, Roma'yı da ikna etmeyi başardı.

Perotti, Fenerbahçe'de sezon başına 2 milyon Euro (Yaklaşık 18.2 milyon TL) alacak. Asıl mevkii sol kanat olan Diego Perotti, hücum hattında forvet hariç, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.

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33 KEZ SAKATLANDI 105 MAÇ KAÇIRDI

Kariyeri boyunca 4 farklı takımda 33 kez sakatlanan Perotti, en çok arka adale çekmesi yaşadı. Yıldız oyuncu toplamda 105 müsabaka kaçırdı. Geçen sezon ise 4 kez sakatlık geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 13 karşılaşmada oynayamazken bu sezon Roma'nın iki maçında forma giyemedi.

7 YIL ÇİZME'DE OYNADI

Diego Perotti, profesyonel kariyerine 2006'da Deportivo Moron kulübünde başladı. 6 sezon Sevilla'da, 1 yıl ise Boca Juniors'ta forma giydi. İtalya'da 2 sezon Genoa'da oynayan 32 yaşındaki başarılı isim, daha sonra transfer olduğu Roma'da 5 sezon geçirdi. Perotti, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası kazanırken 395 maçta 56 gol attı, 58 de asist yaptı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sakatken bile iş yaparsın PEROTTİİİİİİİİİ bağırın SPİKER DALGASI ;) :)))
Aman yarabbi
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