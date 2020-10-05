SON DAKİKA! Fenerbahçe, Perotti transferini resmen açıkladı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sol kanat için düşündüğü Diego Perotti'de mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızı daha 2019-20 sezonu sona ermeden gündeme alan ve uzun soluklu pazarlıklar yürüten sarı-lacivertliler, 2+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya varılmasının ardından İtalyan ekibi, Roma'yı da ikna etmeyi başardı.
Perotti, Fenerbahçe'de sezon başına 2 milyon Euro (Yaklaşık 18.2 milyon TL) alacak. Asıl mevkii sol kanat olan Diego Perotti, hücum hattında forvet hariç, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.
Kariyeri boyunca 4 farklı takımda 33 kez sakatlanan Perotti, en çok arka adale çekmesi yaşadı. Yıldız oyuncu toplamda 105 müsabaka kaçırdı. Geçen sezon ise 4 kez sakatlık geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 13 karşılaşmada oynayamazken bu sezon Roma'nın iki maçında forma giyemedi.
Ailemize hoş geldin Diego Perotti! ???????? pic.twitter.com/atik5QxKiV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
Diego Perotti, profesyonel kariyerine 2006'da Deportivo Moron kulübünde başladı. 6 sezon Sevilla'da, 1 yıl ise Boca Juniors'ta forma giydi. İtalya'da 2 sezon Genoa'da oynayan 32 yaşındaki başarılı isim, daha sonra transfer olduğu Roma'da 5 sezon geçirdi. Perotti, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası kazanırken 395 maçta 56 gol attı, 58 de asist yaptı.
Fatih Terim'i yerden yere vurdu!
Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmzalar atılıyor...
Yılın bombası! İşte istediği rakam...
Giuliano geri dönüyor! Yer yerinden oynayacak...
Bilal Kısa futbola veda etti
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
İtalyan devi Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı
Trabzonspor, yıldız ismi Türkiye'ye getiriyor
Beşiktaş'ta Premier Lig'den flaş transfer!
Bayern Münih'den dev transfer!
Bayern Münih'ten yeni transfer
Beşiktaş kritik sınavda
Galatasaray'dan sürpriz 11
F.Bahçe'den İtalya'ya giden yıldız koronaya yakalandı
Okuyucu Yorumları 2 yorum