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Son dakika: Fenerbahçe Sivas'ta takıldı! Zirve yarışı iyiden iyiye karışmaya başladı...

22.01.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. haftasında ligde çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe ile 7 eksiği bulunan Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivas'ta adeta dondurucu bir soğukta geçen karşılaşma iki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçti. Ligde üst sıraları direkt olarak ilgilendiren bu karşılaşmaya Sivasspor taraftarının soğuğa rağmen ilgisi çok büyüktü. Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Son dakika: Fenerbahçe Sivas'ta takıldı! Zirve yarışı iyiden iyiye karışmaya başladı...

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyordu. Öte yandan Sivasspor da bu maçı yenip seyircisi önünde puan almayı hedefliyordu. Çok soğuk bir günde oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SIFIRIN ALTINDA

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Derece olarak sıfırın altında -4 olarak gösterilen maçta iki takımın da yedek oyuncuları ısınmak için battaniyelere sarılmak zorunda kaldı.

MAÇA DİREKLER DAMGA VURDU

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Sivasspor'un 73. dakikada kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde boşta kalan topa vuruşunu yapan Yatabare'nin şutu direkten oyun alanına geri döndü. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde ise Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başında geçen Pedro Henrique, çektiği şutla kaleci Berke Özer'i mağlup etti ve takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

COFIE VURDU YİNE DİREK!

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Sivasspor'da 86. dakikada Isaac Cofie'nni ceza sahası dışından vurduğu şut, direkten geri döndü. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, müsabakaya 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'ndan yoksun mücadele etti.

ALTAY MAÇINA GÖRE 5 DEĞİŞİKLİK

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Teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Altay maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Szalai, Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Pelkas'ın yerine Berke Özer, Nazım Sangare, Zajc, Novak ve Valencia görev yaptı. Sarı-lacivertli takım, sahaya Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia, Serdar Dursun 11'i ile çıktı.

SİVASSPOR'DA DA EKSİKLER YER ALDI

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Kırmızı-beyazlı takımda ise sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 22. haftasındaki Göztepe maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe giderek bu karşılaşmada Camara ve Kerem Atakan Kesgin'in yerine Goutas ve Koray Altınay'a görev verdi.

Demir Grup Sivasspor, sahaya Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Koray Altınay, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique ve Yatabare 11'i ile çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
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