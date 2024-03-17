SON DAKİKA: Fenerbahçe Trabzonspor engelini 3 puanla geçti, Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve takibini sürdürdü!

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ettiği haftada hata yapmayan Fenerbahçe mücadeleyi 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

FRED'DEN ENFES GOL!

13' Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı kaleyi cepheden gören ancak hayli uzak olan noktadan sağ ayağıyla sert vurdu, kaleci Uğurcan Çakır'ı avladı. Akyazı'da Sarı-Lacivertliler 1-0 önde.

FERDİ NET GOLÜ ENGELLEDİ

37' Trezeguet aradan oynadı, Pepe sol kanattan içeri girdi, penaltı noktasına çevirdi, Enis'ten önce Ferdi ters kademede!

FRED FRED FRED!

45+4' Fenerbahçe'nin yıldızı Fred ikinci kez sahnede. Tadic'in asistinde kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Sambacı ağları havalandırdı. Fenerbahçe Akyazı'da 2-0 öne geçiyor!

MAÇ DURDU!

Karşılaşmanın ilk dakikalarında meşaleler nedeniyle oyun durmuştu. Şimdi de tribünlerden atılan yabancı maddeler Tadic'e isabet etti. Halil Umut Meler karşılaşmayı yine durdurdu. Hakem yardımcılarını orta noktaya çağırdı. Bekleyişin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

BARDHI'DEN ENFES GOL

64' Oyuna sonradan giren Enis Bardhi kazanılan serbest vuruşta muhteşem bir gole imza attı ve skoru 2-1'e getirdi.

PENALTI VE GOL!

78' Trabzonspor serbest vuruşu kullandı, Djiku ceza sahası içinde Denswill'e müdahale yaptı, hakem Meler beyaz noktayı gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Mısırlı futbolcu hata yapmadı, kaleci Livakovic'le topu ayrı köşelere gönderdi! Skor şimdi 2-2.

BATSHUAYI SKORU BELİRLEDİ

87' Karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan Michy Batshuayi golünü atmayı başarırken takımını 3-2 öne geçirmeyi başardı.





