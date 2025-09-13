SON DAKİKA | 12 Dev Adam'ın maçıyla aynı saatteydi: Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti!

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasonu'ndan yapılan duyuruda, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında saat 20:00'de oynanması planlanan Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep FK - Kocaelispor maçlarının saatleri değiştirildi. Saatlerin değiştirilmesinde 12 Dev Adam'ın Almanya ile oynayacağı final maçı etken oldu.

DERBİ SAATİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamanın tamamamı ise şöyle:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.

Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz."