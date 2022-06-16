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SON DAKİKA: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Yeni transferin Galatasaray sözleri olay olacak

16.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı lacivertli takım yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un listesine göre transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Fenerbahçe, aradığı orta sahayı Brezilya'da buldu. Real Betis forması giyen William Carvalho'dan olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, yeni Christian Baroni'nin peşine düştü. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

SON DAKİKA: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Yeni transferin Galatasaray sözleri olay olacak

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe; Lincoln ve Bruma'dan sonra bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Uzun seneler Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Baroni'yi andıran orta saha için teklif yapıldı.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE TRANSFER BOMBALARINI BİR BİR PATLATIYOR!

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habare göre sarı lacivertliler Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Willian Arao ile ilgileniyor. Willian Arao, orta saha pozisyonunda forma giyiyor.

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Hem tarzı hem de oyuncu profiliyle Christian Baroni'ye benzetilen Willian Arao, Sao Paulo altyapısında yetişti. Corinthians, Atletico GO ve Botafogo formaları giyen deneyimli orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2023 senesinde sona erecek.

FLAMENGO'DA 25 GOLÜ VAR! OYUNUN İKİ YÖNÜNDE DE VAR

Willian Arao, oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Başarılı orta saha oyuncusu Flamengo takımında 291 maçta forma giyerken 25 kez gol sevinci yaşadı. Willian 21 kez da asist yaptı.

Jorge Jesus kimdir?

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Willian, Brezilya basınına Galatasaray teknik direktörü Torrent ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştu.

'TORRENT İLE JESUS ARASINDA KORKUNÇ BİR FARK VAR'

'Sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor. Ne yapmak istediğini ve talimatlarına uyulursa ne olacağını açıklayamıyor. Bunu kendisinden önce tek tek açıklayan Jorge Jesus’la arasında korkunç bir fark var. Oyuncularının önceden belirlenmiş pozisyonları savunmasını istiyor. Ama sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor.'


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