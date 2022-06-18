SON DAKİKA: Fenerbahçe transferde durmuyor! İşte Jorge Jesus'un yeni savunmacısı

Yeni sezona, yeni hocasıyla bambaşka bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de parola mutlak şampiyonluk, yaptığı transferlerle adından şimdiden söz ettiren Sarı-Lacivertliler temaslarını tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un talimatlarına göre sürdürürken gerek yurtiçi gerekse yurtdışından birçok transfer iddiası ortaya atılmaya devam ediyor.

PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA!

Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Sarı Kanarya için bu kez Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA: YENİ ADRESİ: JESUS'UN FENERBAHÇE'Sİ

Ojogo'nun haberine göre; Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Portekizli Ruben Semedo'nun 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve Yunan ekibi Olympiakos'a geri döneceği belirtilirken, Jesus'un Fenerbahçe'sinin kendi için yeni adres olabileceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ!

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocanın iyi tanıdığı oyuncuları kadrosuna katmak istediği belirtilirken, deneyimli teknik adamın, Semedo'yu Benfica döneminde de transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı hatırlatıldı. 28 yaşındaki Semedo'nun hedefinin üç kez formasını giydiği milli takıma tekrar dönebilmek olduğu bilgisi de verildi.

Geçtiğimiz sezon 10 kez Porto forması giyen Ruben Semedo, 799 dakika sahada kalırken 1 gol atmna başarısı gösterdi.



