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Son dakika: Fenerbahçe tribünlerinde görülmemiş olay! Güney Koreli taraftarlar Kuzey Kore'ye küfretti!

20.02.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlardan maça ilgi çok azdı. Tribünlerin büyük çoğunluğu maçta boş kaldı. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli futbolcusu Kim Min Jae'yi desteklemek için ülkelerinden gelen Güney Kore'li taraftarlar Fenerbahçe forması giyerek tribünde yer aldı. Türk taraftarlarla söyledikleri beste sosyal medyada gündem oldu. Kuzey Kore'ye hep bir ağızdan küfreden taraftarlar tıklanma rekoru kırdı.

Son dakika: Fenerbahçe tribünlerinde görülmemiş olay! Güney Koreli taraftarlar Kuzey Kore'ye küfretti!

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin Hatayspor'u ağırladığı maçta çok konuşulan bir olay meydana geldi. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli yıldız ismi Kim Min Jae'yi desteklemek için ülkelerinden Türkiye'ye gelen taraftarlar tribünde yerini aldı. Türk taraftarlarla birlikte söyledikleri beste ise sosyal medyada viral oldu.

KUZEY KORE'YE KÜFRETTİLER!

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Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte Kuzey Kore'ye küfrettikleri görülen Güney Koreli taraftarlar sosyal medyanın en çok konuşulan olayı haline geldi. Mutlu oldukları yüzlerinden belli olan taraftarlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

"TOMBİŞ GÖRMESİN"

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Fenerbahçeli taraftarlar bu videoyu izledikten sonra sosyal medyada ''Tombiş görmesin'' diyerek Kuzey Kore'nin Devlet Başkanı Kim Jong Un'a mesaj gönderdi.

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