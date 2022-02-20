Son dakika: Fenerbahçe tribünlerinde görülmemiş olay! Güney Koreli taraftarlar Kuzey Kore'ye küfretti!

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin Hatayspor'u ağırladığı maçta çok konuşulan bir olay meydana geldi. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli yıldız ismi Kim Min Jae'yi desteklemek için ülkelerinden Türkiye'ye gelen taraftarlar tribünde yerini aldı. Türk taraftarlarla birlikte söyledikleri beste ise sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte Kuzey Kore'ye küfrettikleri görülen Güney Koreli taraftarlar sosyal medyanın en çok konuşulan olayı haline geldi. Mutlu oldukları yüzlerinden belli olan taraftarlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

"TOMBİŞ GÖRMESİN"

Fenerbahçeli taraftarlar bu videoyu izledikten sonra sosyal medyada ''Tombiş görmesin'' diyerek Kuzey Kore'nin Devlet Başkanı Kim Jong Un'a mesaj gönderdi.

