SON DAKİKA: Fenerbahçe üçüncü transferini açıkladı! Emre Demir resmen Sarı-Lacivertliler'de

12 Ocak tarihinde başlayan ara transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'nin ardından 3. takviyesini Emre Demir'i kadrosuna katarak yaptı.

Sarı-lacivertliler, Barcelona'da umduğunu bulamayan 19 yaşındaki genç yeteneği renklerine bağladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen genç oyuncu Emre Demir’in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir’e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIM"

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili, “Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa’ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum.” dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Emre Demir de, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.



