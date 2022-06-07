Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Anderson Talisca için tanıdık bir isimden tarihi çalım!

Son dakika haberleri: Avrupa futbolunda liglerin sona ermesiyle birlikte birçok transfer haberi peş peşe çıktı. Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı çokça anılan Anderson Talisca için ise gündeme gelen iddia ortalığı karıştırdı.

Spor Toto Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah - beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oluyor.

TALISCA'NIN TRANSFER PLANI

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; ligin bitmesiyle tatil yapmayı planlayan Talisca, Brezilya'da sezonun ikinci yarısını bekleyerek transfer olmayı düşünüyor.

PEREIRA'NIN TAKIMI İLE GÖRÜŞÜYOR

28 yaşındaki Talisca'nın ülkesine gitmeyi daha çok istediği iddia edildi. Futbolcunun, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile görüştüğü ifade edildi.

TALISCA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonun bitmesine 2 hafta kala 55 puanla 3.sırada yer alan Al-Nasr'da Brezilyalı oyuncunun ayrılmasına izin. Bu sezon 28 resmi maça çıkan Talisca, 19 gol atıp, 2 asist yaptı.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Anderson Talisca'nın kariyerinde sırasıyla EC Bahia, Benfica, Beşiktaş, Guangzhou ve Al-Nassr takımları bulunuyor. Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



