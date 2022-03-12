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Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu'na teklifi ortaya çıktı!

12.03.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynadığı futbolla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'na geçmişte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer teklifleri ortaya çıktı! Yapılan tekliflerin detayları da belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu'na teklifi ortaya çıktı!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın genç starı Kerem Aktürkoğlu göz doldurmaya devam ediyor... Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Kerem Aktürkoğlu, İspanya'nın gündemine oturdu. Barcelona karşısında gösterdiği performansla İspanyol gazetecilerin dikkatini çeken Kerem için gözlemcilerin Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi...

''MESSİ, RONALDO KADAR KONUŞULACAK''

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Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu yetiştiren Hisareynspor U-18 spor koordinatörü Muammer Akçay, ''Kerem, Avrupa'ya gittiği zamanda çok çok başarılı olacak. İddia ediyorum nasıl Messi, Ronaldo konuşuluyorsa Kerem'de 25-26 yaşlarında o derecede konuşulacak. Örnek veriyorum Atletico Madrid Kerem'i 20 milyon Euro'ya alsa 80 milyona geri satar. O potansiyele sahip. Kerem'i alan kazanır. Galatasaray aldı onlar kazanacak.'' diye konuştu.

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''FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"

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Muammer Akçay, genç futbolcuyu Erzincanspor'dayken hem Fenerbahçe'nin he de Beşiktaş'ın istediğini belirterek, ''Kerem, Erzincanspor'dayken Fenerbahçe'de istedi ama verdikleri rakam senelik 200 bin TL'ydi. Beşiktaş 400 bin TL teklif yaptı. Şakamı bu ya. Üstelik Kerem'in bonservis ücreti de yoktu. Bir diğer olay ise Erzincanspor, Kerem'in babasına 15 bin TL bonservis ücretini siz verin dedi. Yani Kerem'in serbest kalma ücreti sadece 15 bin TL'ydi. Kerem'in babası Faruk Aktürkoğlu'da 15 bin TL yatırdı ve sözleşmeye 15 bin TL ödenirse Kerem Aktürkoğlu serbest kalır diye eklediler.'' ifadelerini kullandı.

(Fanatik)


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