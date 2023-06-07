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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray, yılın transferi için yarışıyor! Futbolu bırakacak derken, Türkiye'ye adım atıyor...

07.06.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in zirvesi için süren yarışta kazanan Galatasaray olmuştu. Sarı - kırmızılılar, 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlamış ve son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek zaferini taçlandırmıştı. İki ezeli rakip, bu kez yeni sezon için transferde karşı karşıya geldi. Portekiz basını, dünyaca ünlü yıldız Eden Hazard için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray, yılın transferi için yarışıyor! Futbolu bırakacak derken, Türkiye'ye adım atıyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunda zirveyi kapmak için yarışmış ve kazanan sarı - kırmızılılar olmuştu. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, 36. haftada oynanan Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. İki ezeli rakip, şampiyonluk sonrası bu kez transfer için karşı karşıya geldi.

EDEN HAZARD HAMLESİ

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Portekiz basınının haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Real Madrid'den ayrılacak olan Eden Hazard için harekete geçti.

TEMASA GEÇİLDİ

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Haberde iki takımın da hem Eden Hazard hem de menajeriyle temas halinde olduğu kaydedildi.

GALATASARAY DAHİL OLDU

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Fenerbahçe'nin daha önce başladığı görüşmelere Galatasaray'ın da dahil olduğu ve kıyasıya bir rekabet yaşandığı belirtildi.

FUTBOLU BIRAKACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

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Real Madrid kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan Belçikalı 32 yaşındaki yıldızın futbolu bırakacağı iddia edilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Hazard, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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