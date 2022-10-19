SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi birbirine girdi! Flaş Murat Ilgaz açıklaması: Bu ucuz yaklaşım...

SON DAKİKA: Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitmiş ve yapılan bu çıkarmada hakem kararlarını eleştirerek, hatalı gördükleri 9 pozisyonu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletmişti.

'HAKEMLERİ YÖNLENDİRİYOR...'

Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılılar oynadıkları 9 maçta aleyhlerine çıkan 9 hakem kararını özel dosya olarak sunarken, atamalarda etkin olan MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın hakemleri yönlendirdiğine inanan yöneticiler Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşündükleri ismin pozisyonu konusundaki rahatsızlığı da Büyükekşi'ye dile getirmişti.

GALATASARAY'A SERT SÖZLER

Bu iddiaların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Murat Ilgaz'ın sarı lacivertli kulübün kongre üyesi olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı ve bu haberlere çıkaranlara sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe resmi kanallarından yapılan açıklama şöyle:

"18 Ekim 2022 Salı günü spor kamuoyunu meşgul eden gündemin devamında, bir takıma bağlılıkları net şekilde belli olan gerçek kimlik taşımayan bazı sosyal medya hesapları tarafından oluşturulan gündemi takip ettik.

Bu gündem çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Sn. Murat Ilgaz ile Kulübümüzü ilişkilendiren bir yalana dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2014 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev almış ve Temmuz 2022 itibarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Sn. Murat Ilgaz, Kulübümüzün hiçbir zaman kongre üyesi olmadığı gibi Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi de olmamıştır.

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir durum üzerinden yaygara koparanlar, bu yalanlarını güçlendirmek adına Kulübümüzün bayrağı önünde sahte görseller üretip dolaşıma sokmaktan ve koordineli olarak paylaşımlar yapmaktan geri durmamışlardır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son birkaç gündür ısrarla hezeyanlarını sürdüren bu kişileri spor kamuoyunun takdirine bırakıyor; aklı selim futbol paydaşlarını bu ucuz yaklaşıma karşı durmaya davet ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

