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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye bir şok da Jorge Jesus'tan! Kırmızı kartla atıldı, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü

19.03.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus karşılaşmanın 68. dakikasında hakem Mete Kalakavan'a yaptığı yoğun itirazlar sonrası direkt kırmızı kartla tribüne gönderildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye bir şok da Jorge Jesus'tan! Kırmızı kartla atıldı, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de karşılaşmanın 68'nci dakikasında tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus yoğun itirazları sonrası gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.

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1 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

DİREKT KIRMIZI KART!

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Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Portekizli çalıştırıcı hakem Mete Kalkavan'a isyan ederken, Kalkavan bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.

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İKİNCİ KEZ ATILDI

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Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Jesus, bu sezon 2. kırmızı kartını gördü. Kırmızı kartın ardından tribüne çıkan Jorge Jesus'un görüntüsü dikkat çekti.

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