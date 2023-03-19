SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye bir şok da Jorge Jesus'tan! Kırmızı kartla atıldı, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de karşılaşmanın 68'nci dakikasında tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus yoğun itirazları sonrası gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Portekizli çalıştırıcı hakem Mete Kalkavan'a isyan ederken, Kalkavan bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.
Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Jesus, bu sezon 2. kırmızı kartını gördü. Kırmızı kartın ardından tribüne çıkan Jorge Jesus'un görüntüsü dikkat çekti.