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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Alanyaspor maçının ilk yarısı sonunda açıklama: Yazıklar olsun!

19.03.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanyaspor Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısının tamamlanmasının ardından Sarı-Lacivertli kulüpten ilk 45 dakikada verilen kararlara dair oldukça sert bir açıklama geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Alanyaspor maçının ilk yarısı sonunda açıklama: Yazıklar olsun!

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, Sarı-Lacivertliler ilk 45 dakikayı 1-0 geride tamamladı.

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19:00 72'
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
1 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin golünün VAR'dan döndüğü karşılaşmanın ilk devresinin ardından Sarı-Lacivertliler resmi hesabından ses getirecek bir açıklama yaptı.

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İŞTE O AÇIKLAMA:

"SİSTEMİNİZE YAZIKLAR OLSUN"

"Sezonun 26. haftası itibarıyla “bir daha olmaz” dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!"

"Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!"

"Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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