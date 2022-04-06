SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Son dakika: Fenerbahçe'ye gidemedi, resmen hayata küstü!

Son dakika: Fenerbahçe'ye gidemedi, resmen hayata küstü!

06.04.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 18 maçta 11 gol atarak gol krallığında zirveye oynayan ve Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Aleksandar Pesic, ligin ikinci yarısına umduğu gibi başlayamadı...

Son dakika: Fenerbahçe'ye gidemedi, resmen hayata küstü!
Aleksandar Pesic

Aleksandar Pesic

SIR Sırbistan
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonuna fırtına gibi başlayan ve ligin ilk yarısında gol krallığının en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Aleksandar Pesic, devre arasında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyince adeta gol orucuna girdi.

Maccabi Tel Aviv'den sezon başında bonservis bedeli olmadan Fatih Karagümrük'e transfer olan Aleksandar Pesic, Fenerbahçe iddialarının olduğu günlerde sakatlanmış ve ligde 6 maç kaçırmıştı.

12 MART'TA GERİ DÖNDÜ

12 Mart'taki Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte sahalara geri dönen golcü oyuncu, o maçla birlikte Yukatel Kayserispor ve Galatasaray karşılaşmalarını da boş geçti. Üstelik Galatasaray karşısında bir penaltı atışından yararlanamayan Sırp futbolcunun, formsuz ve isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

SON GOLÜ 15 OCAK'TA

20211222_2_51425138_71861606-1643026815

Aleksandar Pesic, ligde son golünü 15 Ocak'ta Çaykur Rizespor ağlarına bıraktı.

HULL CITY'E GİTMEDİ

20211222_2_51425138_71861607-1645443787

Devre arasında Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden gelen transfer teklifini reddeden Pesic, Hull City'e gitmeyeceğini; ailesiyle birlikte İstanbul'da kalacağını resmen açıklamıştı.

TRANSFERİ VOLKAN DEMİREL VETO ETMİŞTİ

volkan_demirel_karagumruke_4bf7e_800

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den teklif gelmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giyebilmek için rest çektiği, Fatih Karagümrüklü yöneticilerle görüşen Sırp forvetin "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim." dediği öne sürülmüştü. Pesic, Volkan Demirel'in transferi veto etmesi sonrası Fatih Karagümrük'te kalmıştı.

VOLKAN DEMİREL NE YAPACAK?

aa_26654215

Teknik direktör Volkan Demirel'in takımda kalmasını sağladığı yıldız futbolcunun bu durumu, teknik direktörlüğe yeni adımını atan kendisi için de bir sınav niteliği taşıyor. Futbolculuk kariyerinde takım arkadaşları ve taraftarları ateşleme konusunda oldukça mahir bir görüntü çizen genç çalıştırıcının Pesic konusunda nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günler gösterecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!
Fatih Terim ve Okan Buruk Galatasaray'a geliyor! İkisi aynı anda...Fatih Terim ve Okan Buruk Galatasaray'a geliyor! İkisi aynı anda...
Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Abramovich, Göztepe'yi aldı mı? Resmi açıklama...

Abramovich, Göztepe'yi aldı mı? Resmi açıklama...

Sergen Yalçın getirmişti, Ismael gönderiyor!

Sergen Yalçın getirmişti, Ismael gönderiyor!

Galatasaray'ı pişman eden transfer!

Galatasaray'ı pişman eden transfer!

G.Saray'a olay sözler! Çok kızdırdı...

G.Saray'a olay sözler! Çok kızdırdı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tren raylarının üzerine bıraktı! Dakikalarca bekledi

Tren raylarının üzerine bıraktı! Dakikalarca bekledi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”

Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”

“Bedeni yok” dedi! Spor kıyafetleriyle paylaşımı olay yarattı

“Bedeni yok” dedi! Spor kıyafetleriyle paylaşımı olay yarattı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.