Son dakika: Fenerbahçe'ye gidemedi, resmen hayata küstü!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonuna fırtına gibi başlayan ve ligin ilk yarısında gol krallığının en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Aleksandar Pesic, devre arasında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyince adeta gol orucuna girdi.
Maccabi Tel Aviv'den sezon başında bonservis bedeli olmadan Fatih Karagümrük'e transfer olan Aleksandar Pesic, Fenerbahçe iddialarının olduğu günlerde sakatlanmış ve ligde 6 maç kaçırmıştı.
12 Mart'taki Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte sahalara geri dönen golcü oyuncu, o maçla birlikte Yukatel Kayserispor ve Galatasaray karşılaşmalarını da boş geçti. Üstelik Galatasaray karşısında bir penaltı atışından yararlanamayan Sırp futbolcunun, formsuz ve isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Aleksandar Pesic, ligde son golünü 15 Ocak'ta Çaykur Rizespor ağlarına bıraktı.
Devre arasında Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden gelen transfer teklifini reddeden Pesic, Hull City'e gitmeyeceğini; ailesiyle birlikte İstanbul'da kalacağını resmen açıklamıştı.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den teklif gelmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giyebilmek için rest çektiği, Fatih Karagümrüklü yöneticilerle görüşen Sırp forvetin "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim." dediği öne sürülmüştü. Pesic, Volkan Demirel'in transferi veto etmesi sonrası Fatih Karagümrük'te kalmıştı.
Teknik direktör Volkan Demirel'in takımda kalmasını sağladığı yıldız futbolcunun bu durumu, teknik direktörlüğe yeni adımını atan kendisi için de bir sınav niteliği taşıyor. Futbolculuk kariyerinde takım arkadaşları ve taraftarları ateşleme konusunda oldukça mahir bir görüntü çizen genç çalıştırıcının Pesic konusunda nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günler gösterecek.
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