Son dakika: Fenerbahçe'ye imza atacaktı, kariyeri bitme noktasına geldi! Bruno Henrique ameliyat edilecek...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı - lacivertli takımı yaklaşık 3 aydır izlediği bilinen Portekizli çalıştırıcının verdiği liste ile transferde harekete geçen yönetim, hedefine ilk olarak Flamengo forması giyen Bruno Henrique'yi almıştı.

TRANSFER İMZAYA KALMIŞTI

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Bruno Henrique ve kulübüyle prensip anlaşmasına varmış, transfer sadece imzaya kalmıştı.

SAKATLANDI, AĞLAYARAK KENARA GELDİ

Flamengo'nun 16 Haziran'da Cuiaba ile oynadığı maçın 22. dakikasında sakatlanan Henrique, uzun bir süre yerden kalkamamış ve gözyaşları içerisinde sedyeyle kenara gelmişti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYORDU

Sarı - lacivertli kulüp, transferi bitirmek için oyuncunun yapılacak olan son kontrollerini bekliyordu.

1 YIL SAHALARDAN UZAK

31 yaşındaki futbolcunun kulübü Flamengo, Bruno Henrique'nin dizinden ameliyat olacağını ve sahalardan 10-12 ay süreyle uzak kalacağını duyurdu.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Bu açıklama sonrasında Fenerbahçe, bitirme noktasına geldiği transferden vazgeçti.

