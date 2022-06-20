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Son dakika: Fenerbahçe'ye imza atacaktı, kariyeri bitme noktasına geldi! Bruno Henrique ameliyat edilecek...

20.06.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmalarını Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda sürdüren yönetim, hedefine Bruno Henrique'yi almıştı. Sarı - lacivertlilerin imza aşamasına geldiği ve prensip anlaşmasına vardığı futbolcu, geçtiğimiz günlerde takımı Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı maçta sakatlanarak kenara gelmişti. Brezilyalı futbolcu için kötü haber geldi...

Son dakika: Fenerbahçe'ye imza atacaktı, kariyeri bitme noktasına geldi! Bruno Henrique ameliyat edilecek...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı - lacivertli takımı yaklaşık 3 aydır izlediği bilinen Portekizli çalıştırıcının verdiği liste ile transferde harekete geçen yönetim, hedefine ilk olarak Flamengo forması giyen Bruno Henrique'yi almıştı.

TRANSFER İMZAYA KALMIŞTI

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Bruno Henrique ve kulübüyle prensip anlaşmasına varmış, transfer sadece imzaya kalmıştı.

SAKATLANDI, AĞLAYARAK KENARA GELDİ

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Flamengo'nun 16 Haziran'da Cuiaba ile oynadığı maçın 22. dakikasında sakatlanan Henrique, uzun bir süre yerden kalkamamış ve gözyaşları içerisinde sedyeyle kenara gelmişti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYORDU

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Sarı - lacivertli kulüp, transferi bitirmek için oyuncunun yapılacak olan son kontrollerini bekliyordu.

1 YIL SAHALARDAN UZAK

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31 yaşındaki futbolcunun kulübü Flamengo, Bruno Henrique'nin dizinden ameliyat olacağını ve sahalardan 10-12 ay süreyle uzak kalacağını duyurdu.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Bu açıklama sonrasında Fenerbahçe, bitirme noktasına geldiği transferden vazgeçti.

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