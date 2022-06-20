Son dakika: Fenerbahçe'ye imza atacaktı, kariyeri bitme noktasına geldi! Bruno Henrique ameliyat edilecek...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı - lacivertli takımı yaklaşık 3 aydır izlediği bilinen Portekizli çalıştırıcının verdiği liste ile transferde harekete geçen yönetim, hedefine ilk olarak Flamengo forması giyen Bruno Henrique'yi almıştı.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Bruno Henrique ve kulübüyle prensip anlaşmasına varmış, transfer sadece imzaya kalmıştı.
Flamengo'nun 16 Haziran'da Cuiaba ile oynadığı maçın 22. dakikasında sakatlanan Henrique, uzun bir süre yerden kalkamamış ve gözyaşları içerisinde sedyeyle kenara gelmişti.
Sarı - lacivertli kulüp, transferi bitirmek için oyuncunun yapılacak olan son kontrollerini bekliyordu.
31 yaşındaki futbolcunun kulübü Flamengo, Bruno Henrique'nin dizinden ameliyat olacağını ve sahalardan 10-12 ay süreyle uzak kalacağını duyurdu.
Bu açıklama sonrasında Fenerbahçe, bitirme noktasına geldiği transferden vazgeçti.
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